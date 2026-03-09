Ключевые моменты:

Находки в канализации на Балковской (Одесса): матрас, пододеяльник, автозапчасти, бампер, обувь, средства гигиены.

Применялась техника для очистки: грузовики, илососы, каналопромывная машина, погрузчик.

За 3 месяца промыто 240 метров коллектора.

Последствия засоров: осложнения для коммунальщиков, риск аварий и подтоплений.

Канализация – не место для мусора

Но на практике одесские коммунальщики видят обратное. По информации Инфоксводоканала, из коллектора на Балковской работники достают настоящие «сокровища» — от средств гигиены до… матраса и автомобильного бампера.

Для коммунальщиков остается настоящей загадкой как в коллектор попал матрас и пододеяльник.

В общем, для расчистки коллектора пришлось привлечь тяжелую спецтехнику: грузовики, илососы, современную каналопромывную машину и даже погрузчик. В течение нескольких месяцев из недр системы ежедневно вывозили по два 17-тонных грузовика забитых грязью, илом и разным хламом.

Стоит отметить, что при промывании коллектор каждый раз «удивлял» специалистов. Ведь в нем находили целые подборки средств гигиены: от женских прокладок до детских подгузников. Кроме того, можно было организовать коллекцию обуви. Однако отдельным трофеем стали автозапчасти и бампер от машины.

За три месяца коммунальщикам удалось промыть более 240 метров коллектора. Специалисты отмечают: подобные засоры не только усложняют их работу, но и могут приводить к авариям и подтоплениям.

Коммунальщики обращаются к горожанам с упорной просьбой: пользоваться канализацией исключительно по назначению, не выбрасывать туда мусор, текстиль, гигиенические средства или крупногабаритные вещи. Они напоминают, что канализация — это не помойка, и ответственное отношение каждого поможет избежать серьезных проблем во всем городе.

