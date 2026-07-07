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Свалку обнаружили во время планового обследования территории Хаджибейского района Одессы.

Самый большой участок загрязнения растянулся на 310 метров, еще одна зона возле путей занимает 140 на 17 метров.

Высота мусорного насыпа из отходов и загрязненного грунта превышает 2 метра.

Коммунальщики с помощью техники очищают территорию и вывозят отходы.

В Хаджибейском районе Одессы коммунальщики начали уборку крупной несанкционированной свалки, которую обнаружили между улицей Николая Боровского и железнодорожной веткой «Одесса – Застава I».

Как сообщили сегодня в пресс-службе Одесской мэрии, свалку выявили во время планового обследования территории района.

Масштабы экологического загрязнения оказались огромными. Самый большой очаг захламления достигает 310 метров в длину, что сопоставимо с тремя футбольными полями. Площадь еще одного грязного участка возле путей составляет 140 на 17 метров. Высота насыпей из бытового мусора, загрязненного грунта и строительных отходов местами превышает два метра.

Кроме этого, вокруг инспекторы насчитали еще пять более мелких мусорных навалов. В мэрии отмечают, что некоторые местные жители годами превращали эту городскую территорию в зону экологического бедствия.

По поручению Хаджибейской районной администрации коммунальщики начали масштабную очистку территории. На локацию направили тяжелую технику и рабочие бригады КП «ЖКС «Хмельницкий» и КП «Городские дороги». В настоящее время они активно расчищают участки и вывозят скопившиеся отходы.

В мэрии призвали жителей не создавать стихийные свалки и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Также одесситам напомнили о необходимости заключать договоры на вывоз бытового и строительного мусора.

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