Ключевые моменты:
- Свалку обнаружили во время планового обследования территории Хаджибейского района Одессы.
- Самый большой участок загрязнения растянулся на 310 метров, еще одна зона возле путей занимает 140 на 17 метров.
- Высота мусорного насыпа из отходов и загрязненного грунта превышает 2 метра.
- Коммунальщики с помощью техники очищают территорию и вывозят отходы.
В Хаджибейском районе Одессы коммунальщики начали уборку крупной несанкционированной свалки, которую обнаружили между улицей Николая Боровского и железнодорожной веткой «Одесса – Застава I».
Как сообщили сегодня в пресс-службе Одесской мэрии, свалку выявили во время планового обследования территории района.
Масштабы экологического загрязнения оказались огромными. Самый большой очаг захламления достигает 310 метров в длину, что сопоставимо с тремя футбольными полями. Площадь еще одного грязного участка возле путей составляет 140 на 17 метров. Высота насыпей из бытового мусора, загрязненного грунта и строительных отходов местами превышает два метра.
Кроме этого, вокруг инспекторы насчитали еще пять более мелких мусорных навалов. В мэрии отмечают, что некоторые местные жители годами превращали эту городскую территорию в зону экологического бедствия.
По поручению Хаджибейской районной администрации коммунальщики начали масштабную очистку территории. На локацию направили тяжелую технику и рабочие бригады КП «ЖКС «Хмельницкий» и КП «Городские дороги». В настоящее время они активно расчищают участки и вывозят скопившиеся отходы.
В мэрии призвали жителей не создавать стихийные свалки и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Также одесситам напомнили о необходимости заключать договоры на вывоз бытового и строительного мусора.
Читайте также: Дельфины у одесских пляжей: экологи обратились к отдыхающим с важным предупреждением.