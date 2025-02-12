Информация о якобы утерянном финансировании на такое строительство, которая в последнее время распространялась в СМИ, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой Одесскую ОГА.

В облгосадминистрации подчеркнули, что Программа международной технической помощи «Управление бытовыми отходами в Украине» предусматривает предоставление консультативной и технической помощи в разделении Одесской области на кластеры охвата услугами управления отходами, разработке региональных и местных планов управления отходами и межмуниципальных договоров.

“То есть, упомянутой Программой не предусматривалось донорское финансирование, а также финансирование строительства мусороперерабатывающих заводов”, — говорится в сообщении.

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Одесская область разрабатывает свой план управления отходами

Рабочие группы по вопросам разработки Регионального плана управления отходами в Одесской области до 2030 года работают уже полтора года. ОВА обращалась в городской совет с просьбой предоставить информацию о расположении заводов и технологических характеристиках этих предприятий. Такие данные необходимо внести в Региональный план управления отходами, однако горсовет оставил обращение без ответа.

«Одесским городским советом ни разу не представлено предложение по желаемому формированию на территории города Одессы любой инфраструктуры по управлению отходами или рассмотрению других вопросов, и не предоставлено ни одного ответа на неоднократные письма от ОВА», — сообщили в администрации.

Сейчас Региональный план управления отходами в Одесской области прошел процедуру стратегической экологической оценки. В дальнейшем его направят на согласование в Минприроды Украины и Мининфраструктуры Украины.

Напомним, Одессу исключили из числа городов, которые отобрали как пилотные для нового правительственного проекта Швеции по реформированию системы управления отходами в Украине. Причиной стало отсутствие взаимодействия между Одесским горсоветом и Одесской ОГА относительно участия в программе.