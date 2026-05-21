Ключевые моменты:

В Украине просроченные продукты официально считаются отходами и подлежат утилизации

Часто продукты портятся из-за ошибок при выкладке товаров и прогнозировании спроса

Государство планирует развивать систему food banking для передачи продуктов нуждающимся

Эксперты предупреждают о рисках контроля качества и хранения такой еды

Журналистка «Одесской жизни» проанализировала украинское законодательство о безопасности пищевых продуктов и обращении с отходами. Речь идет о данных меморандума о развитии системы food banking, подписанного в 2026 году. Также она пообщалась с экспертами из Одесского национального технологического университета.

Специалисты ОНТУ объяснили, почему супермаркеты накапливают просроченные продукты и какие изменения может принести новая система передачи еды уязвимым категориям населения.

Предложение должно соответствовать спросу

Это одно из главных правил, по которому должна работать современная торговля. Но его соблюдение требует системной работы и серьезных расчетов: сколько и каких продуктов питания может быть продано в том или ином супермаркете. Если же магазин ошибся в расчетах, товары остаются на полках, просрочиваются и должны быть своевременно утилизированы.

— В законодательстве Украины, в частности в законе 771 «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов», не предусмотрен алгоритм действий с просроченной пищевой продукцией, — отмечает заведующая кафедрой пищевой химии, экспертизы и биотехнологии ОНТУ, доктор технических наук Антонина Капустян.

Она отмечает, что производители пищевой продукции, относящейся к категории скоропортящейся, обязаны корректно указывать срок годности «употребить до» на упаковке, чтобы четко определить, когда эту продукцию уже нельзя употреблять.

— Было бы хорошо, если бы производители указывали не только дату, но и время, — объясняет Капустян. — Например, молочная продукция имеет срок хранения пять суток. Пока ее доставят с предприятия на склад, а затем в магазин, срок годности может оказаться почти исчерпанным.

То есть, если указано время — употребить до 22 часов, убирать товар с полок уже утром не нужно. Продукция еще может быть куплена. И такая практика, по словам эксперта, становится все более распространенной. Если в супермаркете есть кулинария или фасованные блюда, дата и время безопасного употребления должны указываться обязательно.

Если говорить о нескоропортящихся продуктах — крупах, сахаре, муке, — их срок годности может быть пересмотрен после проверки качества. Если оно не ухудшилось, с учетом всех рисков продукты могут оставаться пригодными к употреблению.

Первым пришел — первым ушел

Товар, который поступил на склад раньше, должен первым попасть на полку. По мнению специалиста, именно пренебрежение этим правилом и приводит к появлению просрочки. Например: привезли новую партию йогуртов и поставили прямо перед теми, что уже стояли. Покупатель берет товар с края — то есть более свежий. Старые остаются позади и спокойно ждут окончания срока годности. Именно так и появляются просроченные товары — не из-за злого умысла, а из-за обычной халатности при выкладке.

Если срок годности все же истек, у продукта остается только один путь. Согласно украинскому закону об управлении отходами (№2320), просроченная еда автоматически становится отходом. Выбрасывать ее в мусор нельзя. Отдавать животным тоже запрещено. Вывозить такую продукцию могут только специализированные компании с лицензией на утилизацию.

В Европе к этому вопросу подходят практичнее. Просроченные продукты не уничтожают, а перерабатывают:

используют для генерации тепловой энергии

используют для производства удобрений

используют для изготовления кормов для животных

Планируются ли изменения к лучшему?

В марте 2026 года Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подписало меморандум с Украинской федерацией банков продовольствия. В нем государство и общественные организации договорились совместно бороться с пищевыми потерями и помогать людям, нуждающимся в еде. Речь идет о развитии системы food banking: продукты, еще пригодные к употреблению, но уже не подлежащие продаже, вместо утилизации будут передавать нуждающимся. Такая система давно работает в странах ЕС, и теперь к ней движется Украина.

Ежегодно в Украине утилизируют около 2,7 миллиона тонн пищевых продуктов, значительная часть которых еще пригодна к употреблению. При этом миллионы людей нуждаются в продовольственной поддержке. Именно поэтому банки продовольствия теперь рассматриваются не как благотворительность, а как часть государственной политики.

Продукты с истекающим сроком годности планируют передавать ВПЛ и другим уязвимым категориям населения. Но как именно это будет работать — пока открытый вопрос.

— Согласно этому меморандуму, продукты с истекающим сроком годности будут передавать ВПЛ (внутренне перемещенным лицам. — ред.) и другим социально незащищенным слоям населения, — говорит профессор кафедры маркетинга, предпринимательства и торговли ОНТУ, доктор экономических наук Натела Кордзая. — Но самого механизма, как это будет происходить, я пока не видела. Его еще должны разработать.

Она отмечает, что, возможно, появится система продовольственных карточек, как в США и Франции. Это позволит оперативно перераспределять продукты, срок годности которых подходит к концу, тем, кто нуждается в поддержке. Либо придется усовершенствовать систему скидок, чтобы привлечь больше внимания покупателей к товарам, которым грозит утилизация.

Риски нововведения

Но у меня как у потребителя возникает много вопросов, на которые пока нет ответов. Будет ли продукция, предназначенная для передачи уязвимым слоям населения, безопасной? Кто будет это проверять и контролировать?

Из-за постоянных отключений света и других рисков нарушения условий хранения — например, нахождения под прямыми солнечными лучами или хранения без холодильника — продукты могут испортиться задолго до окончания срока годности.

Кроме того, часть нуждающихся может воспринимать получение продовольственных карточек или наборов как психологическое унижение. Будто это делает их людьми второго сорта.

ВПЛ и малообеспеченные люди и без того находятся в непростом морально-психологическом состоянии. Появление еще одной системы распределения, скорее всего, его не улучшит.

Остается ждать, какие именно формы работы продовольственных банков предложат населению. И посмотреть, как к этому отнесутся люди.

