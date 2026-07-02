Ключевые моменты:
- Не все городские аварийные службы работают ночью
- Заявки в городской центр принимают круглосуточно
- Газовые, водопроводные и лифтовые службы дежурят 24/7
- При авариях в квартире сначала звоните в управляющую компанию
Можно ли рассчитывать на помощь коммунальщиков глубокой ночью, если прорвало трубу или пропало электричество? Чтобы получить ответ, мы обратились непосредственно в диспетчерские службы Одессы и проверили режим работы городского центра «Скорая коммунальная помощь», а также аварийных служб КП «Теплоснабжение города Одессы», АО «ОДЕСАГАЗ», филиала «Инфоксводоканал», АО «ДТЭК Одесские электросети», «Одеслифта» и других предприятий.
Материал основан на информации, полученной от операторов диспетчерских служб, и действующем порядке реагирования на коммунальные аварии.
Круглосуточная «скорая коммунальная помощь»
В горсовете уверяют, что в случае возникновения аварийных ситуаций, требующих экстренного реагирования, следует обращаться в оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь». Сюда можно сообщить, например, об упавшем из-за непогоды дереве.
Лично я, обнаружив на улице огромную ветку, опасно нависавшую над прохожими, сразу же обратилась в «Горзелентрест». И, представьте себе, уже на следующий день — в субботу! — ее спилили. Более того, мне даже позвонили и сообщили, что работы выполнены.
Поэтому советую обращаться в «Горзелентрест» напрямую: через страницу в Facebook или по телефону (048) 788-61-72.
Правда, это было позапрошлым годом. Но руководство предприятия не изменилось, а значит, хочется надеяться, что и оперативность реагирования на обращения одесситов осталась прежней.
Однако если авария не терпит промедления, обращаться все же нужно именно в «Скорую коммунальную помощь». Здесь координируют работу аварийных бригад по устранению прорывов труб, аварий лифтов, электро- и теплосетей.
Дозвониться в центр можно по телефонам:
- 15-01;
- (048) 755-00-50.
Также можно сообщить о проблеме по номерам аварийно-диспетчерской службы департамента городского хозяйства:
- (048) 705-48-84;
- (067) 705-84-48.
Причем сделать это можно круглосуточно. Диспетчеры примут заявку и направят на место происшествия ремонтную бригаду.
И действительно, когда после окончания отопительного сезона на чердаке нашего дома прорвало трубу теплоснабжения и затопило квартиру верхнего этажа, после звонка по номеру 15-01 аварийщики приехали довольно быстро. «Скорая коммунальная помощь» оперативно передала заявку управляющему домом ЖКС.
А вот когда среди ночи в квартире заискрила электропроводка, диспетчерам пришлось вызывать ГСЧС.
В диспетчерском центре «Скорой коммунальной помощи» нам подтвердили, что заявки здесь принимают 24 часа в сутки. Однако сами городские аварийные службы работают только до 23:00.
Аварийные службы Одессы
В чрезвычайных ситуациях люди звонят в аварийные службы независимо от времени суток. Чтобы сэкономить ваше время на поиске важных номеров, публикуем контакты диспетчерских служб, отвечающих за ликвидацию коммунальных аварий.
КП «Теплоснабжение города Одессы»:
- Центральная диспетчерская: (048) 705-62-49;
- Пересыпский район: (063) 361-51-31;
- Хаджибейский район: (063) 361-26-94, (063) 361-26-21;
- Киевский район: (063) 361-66-46;
- Приморский район: (048) 705-62-01, (063) 361-26-21, (063) 361-45-01.
В Центральной диспетчерской нас заверили, что заявки на устранение аварийных ситуаций принимают круглосуточно. Это же подтвердили в Киевском и Приморском районах. А вот в Хаджибейском районе наш оптимизм охладили — аварийные службы работают только до 17:00.
АО «ДТЭК Одесские электросети»:
многоканальный круглосуточный Call-центр
- (068) 750-90-90;
- (095) 750-90-90;
- (048) 750-90-90;
- (073) 750-90-90;
- 0-800-40-90-90.
Правда, сообщить о поврежденном кабеле линии электропередачи по этим номерам не так просто. Лучше позвонить в «Скорую коммунальную помощь».
АО «ОДЕСАГАЗ»:
аварийно-диспетчерские службы:
- (048) 705-39-62;
- (050) 333-57-47;
- (067) 275-89-00;
- и, конечно, 104.
Диспетчер подтвердила, что заявки по этим номерам принимаются круглосуточно.
Филиал «Инфоксводоканал»:
многоканальный круглосуточный Call-центр
- (048) 705-55-05;
- 0-800-307-505;
- (068) 905-55-05;
- (093) 17-00-155;
- (066) 905-55-05.
Связаться с диспетчерами удается не всегда сразу. Но если дозвониться получится, заявки принимают круглосуточно. Работы также выполняют в течение суток. По крайней мере, так утверждает диспетчер.
Филиал «Одеслифт»:
(048) 717-45-31.
Позвонив по этому номеру, мы выяснили, что диспетчер и аварийная служба дежурят круглосуточно.
КП «Одессгорсвет» (наружное освещение):
(048) 735-81-60.
Диспетчер заверила, что заявки принимаются круглосуточно.
Когда звонить в управляющую компанию
Городские экстренные службы обслуживают только территории и сети общегородского подчинения. Если авария произошла в подъезде или квартире, немедленно звоните в свое ОСМД, управляющую компанию или ЖКС. Там обязаны иметь собственных электриков и сантехников для выполнения внутреннего ремонта.
Однако на вызовы, связанные с газоснабжением, это правило не распространяется. Аварийная бригада газовой службы выедет на вызов и поможет независимо от того, где именно произошла утечка или неисправность.
Проверить, как это работает на практике, можно только в случае возникновения внештатной ситуации. Но искренне надеемся, что вам этого делать не придется.
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