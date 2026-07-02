Ключевые моменты:

Не все городские аварийные службы работают ночью

Заявки в городской центр принимают круглосуточно

Газовые, водопроводные и лифтовые службы дежурят 24/7

При авариях в квартире сначала звоните в управляющую компанию

Можно ли рассчитывать на помощь коммунальщиков глубокой ночью, если прорвало трубу или пропало электричество? Чтобы получить ответ, мы обратились непосредственно в диспетчерские службы Одессы и проверили режим работы городского центра «Скорая коммунальная помощь», а также аварийных служб КП «Теплоснабжение города Одессы», АО «ОДЕСАГАЗ», филиала «Инфоксводоканал», АО «ДТЭК Одесские электросети», «Одеслифта» и других предприятий.

Материал основан на информации, полученной от операторов диспетчерских служб, и действующем порядке реагирования на коммунальные аварии.

Круглосуточная «скорая коммунальная помощь»

В горсовете уверяют, что в случае возникновения аварийных ситуаций, требующих экстренного реагирования, следует обращаться в оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь». Сюда можно сообщить, например, об упавшем из-за непогоды дереве.

Лично я, обнаружив на улице огромную ветку, опасно нависавшую над прохожими, сразу же обратилась в «Горзелентрест». И, представьте себе, уже на следующий день — в субботу! — ее спилили. Более того, мне даже позвонили и сообщили, что работы выполнены.

Поэтому советую обращаться в «Горзелентрест» напрямую: через страницу в Facebook или по телефону (048) 788-61-72.

Правда, это было позапрошлым годом. Но руководство предприятия не изменилось, а значит, хочется надеяться, что и оперативность реагирования на обращения одесситов осталась прежней.

Однако если авария не терпит промедления, обращаться все же нужно именно в «Скорую коммунальную помощь». Здесь координируют работу аварийных бригад по устранению прорывов труб, аварий лифтов, электро- и теплосетей.

Дозвониться в центр можно по телефонам:

15-01;

(048) 755-00-50.

Также можно сообщить о проблеме по номерам аварийно-диспетчерской службы департамента городского хозяйства:

(048) 705-48-84;

(067) 705-84-48.

Причем сделать это можно круглосуточно. Диспетчеры примут заявку и направят на место происшествия ремонтную бригаду.

И действительно, когда после окончания отопительного сезона на чердаке нашего дома прорвало трубу теплоснабжения и затопило квартиру верхнего этажа, после звонка по номеру 15-01 аварийщики приехали довольно быстро. «Скорая коммунальная помощь» оперативно передала заявку управляющему домом ЖКС.

А вот когда среди ночи в квартире заискрила электропроводка, диспетчерам пришлось вызывать ГСЧС.

В диспетчерском центре «Скорой коммунальной помощи» нам подтвердили, что заявки здесь принимают 24 часа в сутки. Однако сами городские аварийные службы работают только до 23:00.

Аварийные службы Одессы

В чрезвычайных ситуациях люди звонят в аварийные службы независимо от времени суток. Чтобы сэкономить ваше время на поиске важных номеров, публикуем контакты диспетчерских служб, отвечающих за ликвидацию коммунальных аварий.

КП «Теплоснабжение города Одессы»:

Центральная диспетчерская: (048) 705-62-49;

Пересыпский район: (063) 361-51-31;

Хаджибейский район: (063) 361-26-94, (063) 361-26-21;

Киевский район: (063) 361-66-46;

Приморский район: (048) 705-62-01, (063) 361-26-21, (063) 361-45-01.

В Центральной диспетчерской нас заверили, что заявки на устранение аварийных ситуаций принимают круглосуточно. Это же подтвердили в Киевском и Приморском районах. А вот в Хаджибейском районе наш оптимизм охладили — аварийные службы работают только до 17:00.

АО «ДТЭК Одесские электросети»:

многоканальный круглосуточный Call-центр

(068) 750-90-90;

(095) 750-90-90;

(048) 750-90-90;

(073) 750-90-90;

0-800-40-90-90.

Правда, сообщить о поврежденном кабеле линии электропередачи по этим номерам не так просто. Лучше позвонить в «Скорую коммунальную помощь».

АО «ОДЕСАГАЗ»:

аварийно-диспетчерские службы:

(048) 705-39-62;

(050) 333-57-47;

(067) 275-89-00;

и, конечно, 104.

Диспетчер подтвердила, что заявки по этим номерам принимаются круглосуточно.

Филиал «Инфоксводоканал»:

многоканальный круглосуточный Call-центр

(048) 705-55-05;

0-800-307-505;

(068) 905-55-05;

(093) 17-00-155;

(066) 905-55-05.

Связаться с диспетчерами удается не всегда сразу. Но если дозвониться получится, заявки принимают круглосуточно. Работы также выполняют в течение суток. По крайней мере, так утверждает диспетчер.

Филиал «Одеслифт»:

(048) 717-45-31.

Позвонив по этому номеру, мы выяснили, что диспетчер и аварийная служба дежурят круглосуточно.

КП «Одессгорсвет» (наружное освещение):

(048) 735-81-60.

Диспетчер заверила, что заявки принимаются круглосуточно.

Когда звонить в управляющую компанию

Городские экстренные службы обслуживают только территории и сети общегородского подчинения. Если авария произошла в подъезде или квартире, немедленно звоните в свое ОСМД, управляющую компанию или ЖКС. Там обязаны иметь собственных электриков и сантехников для выполнения внутреннего ремонта.

Однако на вызовы, связанные с газоснабжением, это правило не распространяется. Аварийная бригада газовой службы выедет на вызов и поможет независимо от того, где именно произошла утечка или неисправность.

Проверить, как это работает на практике, можно только в случае возникновения внештатной ситуации. Но искренне надеемся, что вам этого делать не придется.

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