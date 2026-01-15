Ключевые моменты:

Заболеваемость гриппом, ОРВИ, COVID-19 выросла на 33% за неделю.

Госпитализированы 460 человек.

Показатели заболеваемости на 30% ниже эпидемического порога.

Распространенные вирусы.

Грипп, COVID-19 и ОРВИ: эпидсезон 2026 в Одесской области

По данным электронной системы эпидемиологического надзора (ЕСЭН), уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Одесской области держится на сезонной норме. Сейчас показатели на 30% ниже эпидемического порога. Правда, за последнюю неделю количество заболевших выросло на 33% по сравнению с предыдущей. К слову, больше стали болеть дети: на 21,4%. Больных среди взрослого населения также стало больше: на 52% чем на прошлой неделе.

Добавим, что дети составляют 56% всех заболевших, а больше всего случаев в возрастной группе 5-14 лет.

В общей сложности в больницы госпитализировали 460 человек — это на 59% больше, чем на прошлой неделе. Среди них 62% – дети.

Вирусологический мониторинг показал, что среди людей распространяются вирусы гриппа типа А (H3N2), а также негриппозные SARS-CoV-2, RS-, рино-, адено-, бока-, метапневмовирусы и парагрипп. Кроме этого, выросло количество острых кишечных инфекций на 19%.

Следует отметить, что в регионе зафиксировано 79 случаев укусов животными. Напомним, что с начала 2026 года в Одесской области лабораторно подтвердили 1 случай бешенства среди животных (лиса) в Раздельнянском районе.

Также читайте: В Одесской области зафиксировали малярию: что нужно знать о болезни.