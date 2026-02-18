Ключевые моменты:

Круглосуточные травмпункты для взрослых.

Детская экстренная помощь (круглосуточно).

Советы по безопасности.

Травматологические пункты и кабинеты в Одессе

Погода испытывает одесситов на крепость. Гололедица, метель, снег, сильный ветер — такая зима сейчас в Одессе. В связи с усложнением погодных условий мэрия Одессы сообщила о ближайшие травматологические пункты и кабинеты в Одессе:

Городская клиническая больница №1: ул. Мясоедовская, 32 (травмпункт, круглосуточно).

Городская клиническая больница №10: ул. Алексея Вадатурского, 61а (травмпункт, круглосуточно).

Городская клиническая больница №11: ул. Виталия Нестеренко, 5 (приемное отделение, круглосуточно).

Консультативно диагностический центр №29: просп. Князя Владимира Великого, 100 (травмпункт, круглосуточно).

Городская больница №8: Фонтанская дорога, 110 (травматологический кабинет, с 8:00 до 17:00, пн–пт).

Консультативно диагностический центр №20: ул. Левитана, 62 (травматологический кабинет, с 8:00 до 20:00, пн–пт).

Экстренную хирургическую помощь детям оказывают круглосуточно:

Детская городская клиническая больница №3: ​​ул. Академика Заболотного, 26а.

Областная детская клиническая больница: ул. Виталия Нестеренко, 3

Как избежать травм во время гололеда

Добавим, что городские власти также рекомендуют одесситам в снегопад, сильный мороз или гололед избегать выходов на улицу без необходимости, особенно вечером.

Также стоит:

Ограничьте прогулки в темноте.

Обувайте удобную обувь с рифленой, стойкой подошвой. Избегайте высоких каблуков или шпилек.

Двигайтесь медленно, осторожно минуя лед: ноги полусогнуты в коленях, опирайтесь на всю стопу.

На остановках держитесь подальше от проезжей части, чтобы не поскользнуться под колеса.

Следует отметить, что после падения при головной боли, суставах, тошноте или отеках немедленно обратиться к травмпункту.

Также читайте: Одесчину заметает снегом: пункты пропуска «Орловка» и «Рени» закрыты.