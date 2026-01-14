Ключевые моменты:

Моряк приехал из Анголы и почувствовал недомогание.

Пациент был госпитализирован.

С 1959 года в Украине не было зарегистрировано ни одного случая передачи малярии.

симптомы болезни и ее последствия.

Моряк вернулся из Анголы

В Одесском районе зафиксировали импортированный случай малярии у вернувшегося из Анголы моряка.

В настоящее время пациент госпитализирован, он проходит специализированную терапию, а течение болезни оценивают как средней тяжести.

Добавим, что малярия – это угрожающее заболевание, распространяющееся укусами самок комаров рода Anopheles, зараженных возбудителем. С 1959 года в Украине не было зарегистрировано ни одного случая передачи малярии местными комарами. В общем, заражение возможно только из-за человека, прибывшего из тропических регионов: Африки, Юго-Восточной Азии или Латинской Америки.

Следует отметить, что симптомы возникают через 10–15 дней после укуса насекомого. К слову, лихорадка и головные боли вначале могут быть слабыми, что затрудняет диагностику. Однако терапию следует начинать не позднее 24 часов после появления первых признаков.

Последствия малярии могут быть очень серьезными, включая тяжелую анемию, поражение мозга, почек, печени, легких, сердечную недостаточность, а также разрыв селезенки.

