Ключевые моменты:
- Лица с инвалидностью от ЧАЭС и 1-я категория пострадавших – бесплатное лечение зубов и протезирование.
- Шаги для получения бесплатного стоматологического лечения.
- Адреса медучреждений в Одессе.
Что известно
Кабинет Министров Украины утвердил финансирование стоматологической помощи и зубопротезирование для пострадавших от Чернобыльской аварии за счет государственных средств в рамках программы медицинских гарантий.
Соответственно, сейчас бесплатные услуги по лечению зубов и протезированию доступны людям с инвалидностью из-за аварии на Чернобыльской АЭС, а также лицам 1-й категории пострадавших, включая больных лучевой болезнью.
Как получить услугу
- Обратитесь в медучреждение с договором НСЗУ на пакеты услуг №66 (зубопротезирование) или №67 (стоматологическая помощь).
- Получите направление от стоматолога.
- Представьте копии и предъявите оригиналы документов: паспорт, РНОКПП и соответствующее удостоверение (УБД, инвалидность от войны, военный билет или удостоверение пострадавшего от Чернобыля).
- Напишите заявление на предоставление услуг.
Что касается Одессы, то бесплатно пролечить зубы вышеназванные категории лиц могут в отделении горсовета стоматполиклиники №3 с соглашениями НСЗУ по адресам:
- Люстдорфская дор., 86а, тел.: (048) 765 25 42;
- ул. Евгения Чикаленко, 46/2, тел.: (048) 700 48 85;
- ул. Сегедская, 1, тел.: (0482) 63 02 62;
- ул. Прохоровская, 30, тел.: (048) 700 30 04;
- ул. Прохоровская, 43, тел.: (048) 737 82 65;
- ул. Академика Заболотного, 27, тел.: (048) 755 24 43, 755 24 09.
Напомним, в Одессе стартовала программа «Пакунок тепла». Пенсионерам и лицам с инвалидностью бесплатно выдают наборы для переживания блекаутов: павербанки, носки, спальники.