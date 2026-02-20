Ключевые моменты:

Лица с инвалидностью от ЧАЭС и 1-я категория пострадавших – бесплатное лечение зубов и протезирование.

Шаги для получения бесплатного стоматологического лечения.

Адреса медучреждений в Одессе.

Что известно

Кабинет Министров Украины утвердил финансирование стоматологической помощи и зубопротезирование для пострадавших от Чернобыльской аварии за счет государственных средств в рамках программы медицинских гарантий.

Соответственно, сейчас бесплатные услуги по лечению зубов и протезированию доступны людям с инвалидностью из-за аварии на Чернобыльской АЭС, а также лицам 1-й категории пострадавших, включая больных лучевой болезнью.

Как получить услугу

Обратитесь в медучреждение с договором НСЗУ на пакеты услуг №66 (зубопротезирование) или №67 (стоматологическая помощь). Получите направление от стоматолога. Представьте копии и предъявите оригиналы документов: паспорт, РНОКПП и соответствующее удостоверение (УБД, инвалидность от войны, военный билет или удостоверение пострадавшего от Чернобыля). Напишите заявление на предоставление услуг.

Что касается Одессы, то бесплатно пролечить зубы вышеназванные категории лиц могут в отделении горсовета стоматполиклиники №3 с соглашениями НСЗУ по адресам:

Люстдорфская дор., 86а, тел.: (048) 765 25 42;

ул. Евгения Чикаленко, 46/2, тел.: (048) 700 48 85;

ул. Сегедская, 1, тел.: (0482) 63 02 62;

ул. Прохоровская, 30, тел.: (048) 700 30 04;

ул. Прохоровская, 43, тел.: (048) 737 82 65;

ул. Академика Заболотного, 27, тел.: (048) 755 24 43, 755 24 09.

