Ключевые моменты:

Мэрия Одессы опубликовала расписание бесплатных автобусов, заменяющих отключенный электротранспорт, на 10 февраля.

Горожане отмечают, что реальное движение транспорта часто не соответствует заявленному поминутному расписанию.

Напомним, бесплатный социальный транспорт временно заменяет трамваи и троллейбусы, движение которых было остановлено в конце прошлого года из-за проблем с элекроснабжением и существенным повреждением тяговых подстанций вследствие вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Как ходит социальный транспорт в Одессе сегодня – графики от мэрии

Сегодня, во вторник, 10 февраля 2026 года, социальный транспорт в Одессе курсирует по таким маршрутам:

Расписание движения социальных маршрутов в будние дни

С1 «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 06:00, 06:22, 06:40, 06:58, 07:16, 07:33, 07:50, 08:08, 08:26, 08:44, 09:02, 09:38, 10:12, 10:30, 11:06, 11:42, 12:00, 12:35, 13:28, 14:04, 14:40, 14:58, 15:15, 15:32, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:15.

Последний рейс от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 19:15.

Отправление от ул. 28-й бригады: 06:30, 06:48, 07:06, 07:24, 07:42, 08:00, 08:18, 08:36, 08:53, 09:10, 09:46, 10:22, 10:58, 11:32, 12:08, 12:44, 13:20, 13:55, 14:30, 14:48, 15:06, 15:24, 15:42, 16:00, 16:18, 16:35, 16:52, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:35, 20:00.

Последний рейс от ул. 28-й бригады: 20:00.

С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»

Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.

Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

С4 «Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная» (частично дублирует маршрут трамвая №21)

Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (отдельные отправления от ост. «Западный кладбище»: 08:20, 13:20, 14:50).

Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:30»К», 08:30»К», 09:30 «К», 14:30 «К», 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (рейсы до Западного кладбища обозначены буквой «К»).

Расписание движения социальных маршрутов в будни по маршруту трамваев

№5 (трам.) «Аркадия – Железнодорожный вокзал»

Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

№10 (трам.) «Ицхака Рабина – Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

№15 (трам.) «пл. Тираспольская – Слободской рынок»

Отправление от пл. Тираспольской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Слободского рынка: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

№17 (трам.) «Куликово поле – 14 в. В. Фонтана»

Отправление от Куликово поле (ул. Канатная): 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10 10:30, 10:46, 11:12, 11:50, 12:06, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 14:14, 14:46, 15:32 16:22, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02.

Отправление от 14 ст. Б. Фонтана: 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 09:58, 10:30 11:44, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 13:58, 14:14, 14:46. 15:18, 15:34, 16:06, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:38.

№26 (трам.) «ул. Архитекторская – Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 06:44, 06:58, 07:12, 07:26, 07:40, 07:53, 08:06, 08:20, 08:34, 08:48, 09:02, 09:16, 0 10:10, 10:24, 10:38, 10:52, 11:05, 11:32, 12:00, 12:28, 12:54, 13:22, 13:50, 14:17, 14:30, 14:54 15:26, 15:40, 15:53, 16:06, 16:20, 16:34, 16:48, 17:02, 17:16, 17:29, 17:42, 17:56, 18:10, 18:38 19:05.

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:15, 07:29, 07:43, 07:57, 08:11, 08:25, 08:38, 08:51, 09:05, 09:30, 09:19 10:01, 10:14, 10:27, 10:41, 10:55, 11:09, 11:23, 11:37, 11:50, 12:23, 12:51, 13:19, 13:39, 14:07 15:15, 15:29, 15:43, 15:57, 16:11, 16:25, 16:38, 16:51, 17:05, 17:19, 17:33, 17:47, 18:01, 18:14 18:55, 19:09, 19:23, 19:37, 19:50.

№27 (трам.) «ул. Архитекторская – просп. Свободы»

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Как сообщалось ранее, «Одесгорэлектротранс» перешел на аварийное питание

Расписание движения социальных маршрутов в будние дни по маршрутам троллейбусов

№3 (трол.) «ст. Застава I – Парк Шевченко»

Отправление от ст. Застава I: 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:50, 18:30, 19:10.

Отправление от Парка Шевченко: 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 13:10, 14:30, 15:50, 16:30, 17:5 19:10, 19:50.

№8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

Отправление от Суперфосфатного завода: 06:30, 07:05, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16 18:40, 19:25.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:05, 07:45, 08:25, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 13:05, 14:25, 15:45, 16 18:30, 19:15, 20:00.

№9 (трол.) «ул. Инглези – ул. Ришельевская»

Отправление от ул. Инглези: 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 0 10:46, 11:02, 11:34, 12:06, 12:38, 12:54, 13:26, 13:58, 14:30, 14:46, 15:02, 15:18, 15:34, 15:50 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:34, 20:06, 20:38.

Отправление от ул. Ришельевской: 07:15, 07:31, 07:47, 08:03, 08:19, 08:35, 08:51, 09:07, 09:23, 09:39, 09:55, 10:11, 10:43 11:15, 11:31, 11:47, 12:19, 12:51, 13:23, 13:39, 14:11, 14:43, 15:15, 15:31, 15:47, 16:03, 16:39 17:07, 17:23, 17:39, 17:55, 18:11, 18:27, 18:43, 18:59, 19:15, 19:31, 19:47, 20:19, 20:51, 21:23.

Что думают одесситы

В то же время сами одесситы продолжают жаловаться на то, что часто не могут дождаться обещанных городскими властями бесплатных автобусов и с нетерпением ждут возобновления работы электротранспорта:

