Ключевые моменты:

8 февраля социальные автобусные маршруты не работают;

Проводится плановое обслуживание автобусов;

С 9 февраля бесплатный транспорт вернется к обычному графику.

Работа общественного транспорта в Одессе сегодня

В воскресенье, 8 февраля, социальные автобусные маршруты в Одессе временно приостановили работу. Как сообщили в пресс-службе одесского городского совета, на базе КП «ОМЕТ» проводится плановое техническое обслуживание автобусов.

Городские власти отмечают, что уже в понедельник, 9 февраля, бесплатные автобусы снова выйдут на маршруты и будут работать в обычном режиме.

На время отсутствия социальных автобусов маршруты городского электротранспорта дублируют автобусные маршруты общего пользования, чтобы обеспечить передвижение пассажиров по городу.

Напомним, начиная с 13 декабря 2025 года (с того времени в Одессе из-за последствий российского обстрела приостановил работу общественный электротранспорт) жители города вынуждены выбирать альтернативные маршруты передвижения и тратить дополнительные средства на маршрутки. Особенно тяжело это дается льготникам, которых в Одессе насчитывается целых 22 категории.

