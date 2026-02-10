Ключевые моменты:

Подсолнечное масло, попавшее в Черное море после атаки дронов РФ в конце 2025 года, продолжает мигрировать.

После шторма 6 февраля 2026 года загрязнение зафиксировано в нацпарке «Тузловские лиманы» на площади до 10 тыс. кв. м.

Экологи также обнаружили массовый выброс на берег тысяч крабов четырех видов.

Море не очистилось: остатки масла достигают удалённых берегов

Как сообщил эколог Иван Русев, подсолнечное масло, попавшее в Черное море в конце 2025 года после атаки беспилотников по цистернам в районе Аджалыкского лимана, продолжает мигрировать морскими течениями и наносить ущерб биоразнообразию.

По его словам, основная масса масла со временем полимеризовалась и осела на дно (бенталь) Одесского залива, однако остатки загрязняющего вещества до сих пор перемещаются по морю и достигают удаленных участков побережья.

«И вот снова выброс масла на песчаную пересыпь в Национальный природный парк «Тузловские лиманы» после очередного мощного шторма 6 февраля военного 2026 года. Обследование нами пересыпи 8 февраля после шторма показало, что пятнами масла покрыта песчаная пересыпь в разных местах общей площадью до 10 тысяч кв.м», – отмечает эколог.

Кроме того, шторм выбросил на берег тысячи крабов сразу четырех видов, что также свидетельствует о серьезном воздействии на морскую экосистему. Подробности о последствиях для фауны Иван Русев пообещал обнародовать позже.

Почему подсолнечное масло – это яд для моря?

Несмотря на кажущуюся «натуральность» продукта, для морских обитателей он смертельно опасен. И вот почему:

большая часть масла со временем превращается в плотную массу, которая оседает на дно Одесского залива, буквально «задушивая» донные организмы;

масляная пленка блокирует доступ кислорода и склеивает дыхательные пути морских жителей. Результатом последнего шторма и стала массовая гибель крабов;

Масло не растворяется, а перемещается с течениями, превращаясь в экологическую «мину замедленного действия», которая может сработать в любой точке побережья после очередного шторма.

Экологи подчеркивают, что загрязнение имеет долгосрочный характер, а его последствия будут ощущаться ещё длительное время – как для морской среды, так и для прибрежных природоохранных территорий.

Читайте также: Черное море подает сигнал SOS: эксперты объяснили, что убивает морских коньков.