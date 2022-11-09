«Прилет», «двухсотый»: на каком языке говорят на фронте и в тылу

Так сложилась судьба украинского народа, что сегодня военная терминология окружает нас по всюду. Ею пользуются не только специалисты, но и обычные люди, даже если она не всегда понятна. И чтобы долго не думать о чем идет речь в разговорах, мы подготовили словарь украинского военного сленга, чтобы вы всегда понимали своих защитников.
«ЧОТА», А НЕ ВЗВОД: как понять казака и сечевого стрелка?
Первые слова военной украинской терминологии можно встретить в древних летописях «Слово о полку Игоревым» и «Повесть временных лет». Конечно же не менее важную роль в формировании военной речи сыграло и наше казачество, из уст которого звучали: «довбиш» — военный служащий-музыкант, «звитяжець» — тот, кто победил в бою, «сотник» — командующий. Вообще, украинская военная терминология была идентичной и по-своему колоритной. Вот как говорили украинские воины вплоть до 30-х годов прошлого столетия:
- «Випал» — залп.
- «Косина» — диагональ.
- «Ладунок» — патрон.
- «Летопад» — парашут.
- «Мета» — мишень
- «Обіймиця» — обойма.
- «Однострій» — униформа.
- «Онуча» — портянка.
- «Опаска» — повязка.
- «Плащ-намет» — плащ-палатка.
- «Поземина» — горизонталь.
- «Риштунок» — броня.
- «Рівнолежник» — параллель.
- «Рій» — отделение.
- «Скалка» — осколок.
- «Скоростріл» — пулемет.
- «Сотня» — рота.
- «Спорядження» — экипировка.
- «Стійка» — пост.
- «Стріливо» — боеприпасы.
- «Тільник» — тельняшка.
- «Чота» — взвод.
- «Шишак» — каска.
«ГРУЗ 200»: зачем партийная знать придумала известный шифр?
С появлением красной армии, развитие украинской военной терминологии приостановилось. Партийная знать ввела для всех единую терминологию. Поэтому в украинском языке мы до сих пор можем заметить военные «русизмы». Еще одно событие повлиявшее на формирование нашего военного словаря — советско-афганская война (1979-1989). Наши солдаты используют немало терминов тех пор, например:
- «Груз 100» — груз с оружием.
- «Груз 200» — павшие солдаты.
- «Груз 300» — раненые.
- «Груз 400» — контуженые.
- «Груз 500» — медикаменты.
- «Груз 600» — пленные.
- «Груз 700» — деньги и драгоценности.
Тогда главнокомандующие давали указы шифровать различные военные грузы. Также во время войны появились такие выражения, как:
- «Броня» — бронетехника.
- «Бэтээр» — бронетранспортер.
- «Взлетка» — взлетно-посадочная полоса.
- «Град» — реактивная система залпового огня или массивный обстрел.
- «Зеленка» — зеленые насаждения, в которых скрываются солдаты.
- «Калашмат» — автомат Калашникова.
- «Мишки» — танки.
- «Наливник» — бензовоз.
- «Нитка» — колонна машин, сопровождаемая бронетранспортерами.
- «Ноль» — первая линия разграничения.
- «Покемон» — пулемет.
- «Сухпаек» — сухой паек.
Кстати говоря…
В августе ВСУ отказались от советской формулировки «Груз 200» и заменили ее выражением «На щите», которое имеет метафорическое значение. И это неспроста. Когда во времена Спарты отправляли воина на войну, говорили: «Со щитом или на щите». Так спартанцев призывали победить в бою и вернуться со щитом в руке или погибнуть со славой и вернуться домой как герой на щите.
«ЦАРИЦА ПОЛЕЙ» И «ДИВАННЫЕ ВОЙСКА»: как изменилась речь за время этой войны?
За время нашей независимости, украинский военный сленг, как и весь наш язык, изменяется и наполняется новым выражениями и словами. Что-то мы придумываем «на ходу», а что-то заимствуем. И вот как изменилась терминология за время российско-украинской войны:
- «База» — (от англ. «base») используемого для положительной оценки чего-либо.
- «Балалайка», «мопед» — иранские дроны «Шахеды».
- «Беха» — боевая машина пехоты (БМП).
- «Бобры» — инженерные подразделения, занимающиеся строительством (потому что они постоянно что-то строят и не могут усидеть на месте).
- «Броник» — бронежилет.
- «Бурячок» — минометная мина 82 мм.
- «Гандж» — план российской армии по уничтожению Украины.
- «Гидросолдаты» — военнослужащие морской пехоты.
- «Давить на массу» — крепко спать.
- «Диванные войска» — домашние эксперты по всем на свете вопросам.
- «Дискотека» — боевые действия.
- «Дуйчик» — обогреватель.
- «Еноты» — десантники, потому что они тоже полосатые.
- «Забайрактарить» — уничтожить вражескую технику с помощью «Байрактара».
- «Зашивать» — подключать электроснабжение.
- «Зрада» — любая тяжелая или непонятная ситуация.
- «Ироды» — солдаты рф.
- «Киберказаки», «киберпартизаны» — сообщество украинских IT-специалистов.
- «Комок» — камуфляжная униформа.
- «Контрабас» — солдат контрактной службы.
- «Коряга» — автомобили на «нуле», линию столкновения с врагом.
- «Крайний» — последний.
- «Ленд-лиз по-русскому» — боеприпасы, оставшиеся на складах окупантов
- «Ленточка» — колонна военной техники.
- «Лимон» или «лимончик» — граната.
- «Ловец шахедов» — система противодействия дронам.
- «Мазепинка» — фуражка.
- «Маслята» — патроны.
- «Махрі» — механизированная бригада.
- «Мєховод» — водитель-механик.
- «Молоко» — пространство вокруг мишени.
- «Мотолыга» — МТ-ЛБ (плавучий бронетранспортер);
- «Мультик» — универсальная камуфлированная окраска для разных мест.
- «Муха» — ручной противотанковый гранатомет.
- «Ночник» или «глаза» — прибор ночного видения.
- «Огурцы», «моркови», «кабачки» — боеприпасы к ракетным комплексам.
- «Оса», «птица», «птичка» — так в разных подразделениях называют беспилотные аппараты для разведки.
- «Плюс» — да, согласие, понял, принял (в радиоэфире).
- «Подарок» — прилетевшие со стороны противника.
- «Подснежники» — удаленные осколки из тела.
- «Посмішка» — различие на украинских погонах сержантского корпуса.
- «Прилет» — попадание вражеской ракеты в гражданское или военное сооружение.
- «Путлернет» — «автономный» российский интернет.
- «Расуха» — рация.
- «Сагайдачник» — поясной нож.
- «Селитра» — взрывы на складах с боеприпасами орков.
- «Сумраки» — розведчики.
- «Сушка» — разнообразные авиационные истребители.
- «Таблетка» — санитарный автомобиль.
- «Теплик» — тепловизор.
- «Царица полей» — пехота.
- «Цифра» или «пиксель» — новая форма ВСУ.
- «Червона рута» — звуки сирены.
- «Шайтан-труба» — реактивный пехотный огнемет.
- «Шишига» или «Шишарик» — грузовой автомобиль ГАЗ-66
- «Эсэмеска» — ответный удар по врагу.
Вот так обогатила наш язык русско-украинская война. Интересно, что многие из этих выражений мы с вами (гражданские) активно стали применять и в повседневной жизни, а некоторые даже сами придумали.