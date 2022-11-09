Новости Одессы и Одесской области

«Прилет», «двухсотый»: на каком языке говорят на фронте и в тылу

«Прилет», «двухсотый»: на каком языке говорят на фронте и в тылу

Так сложилась судьба украинского народа, что сегодня военная терминология окружает нас по всюду. Ею пользуются не только специалисты, но и обычные люди, даже если она не всегда понятна. И чтобы долго не думать о чем идет речь в разговорах, мы подготовили словарь украинского военного сленга, чтобы вы всегда понимали своих защитников.

 «ЧОТА», А НЕ ВЗВОД: как понять казака и сечевого стрелка?

Первые слова военной украинской терминологии можно встретить в древних летописях «Слово о полку Игоревым» и «Повесть временных лет». Конечно же не менее важную роль в формировании военной речи сыграло и наше казачество, из уст которого звучали:  «довбиш» — военный служащий-музыкант, «звитяжець» — тот, кто победил в бою, «сотник» — командующий. Вообще, украинская военная терминология была идентичной и по-своему колоритной. Вот как говорили украинские воины вплоть до 30-х годов прошлого столетия:

  • «Випал» — залп.
  • «Косина» — диагональ.
  • «Ладунок» — патрон.
  • «Летопад» — парашут.
  • «Мета» — мишень
  • «Обіймиця» — обойма.
  • «Однострій» — униформа.
  • «Онуча» — портянка.
  • «Опаска» — повязка.
  • «Плащ-намет» — плащ-палатка.
  • «Поземина» — горизонталь.
  • «Риштунок» — броня.
  • «Рівнолежник» — параллель.
  • «Рій» — отделение.
  • «Скалка» — осколок.
  • «Скоростріл» — пулемет.
  • «Сотня» — рота.
  • «Спорядження» — экипировка.
  • «Стійка» — пост.
  • «Стріливо» — боеприпасы.
  • «Тільник» — тельняшка.
  • «Чота» — взвод.
  • «Шишак» — каска.

 

«ГРУЗ 200»: зачем партийная знать придумала известный шифр?

С появлением красной армии, развитие украинской военной терминологии приостановилось. Партийная знать ввела для всех единую терминологию. Поэтому в украинском языке мы до сих пор можем заметить военные «русизмы». Еще одно событие повлиявшее на формирование нашего военного словаря — советско-афганская война (1979-1989). Наши солдаты используют немало терминов тех пор, например:

  • «Груз 100» — груз с оружием.
  • «Груз 200» — павшие солдаты.
  • «Груз 300» — раненые.
  • «Груз 400» — контуженые.
  • «Груз 500» — медикаменты.
  • «Груз 600» — пленные.
  • «Груз 700» — деньги и драгоценности.

Тогда главнокомандующие давали указы шифровать различные военные грузы. Также во время войны появились такие выражения, как:

  • «Броня» — бронетехника.
  • «Бэтээр» — бронетранспортер.
  • «Взлетка» — взлетно-посадочная полоса.
  • «Град» — реактивная система залпового огня или массивный обстрел.
  • «Зеленка» — зеленые насаждения, в которых скрываются солдаты.
  • «Калашмат» — автомат Калашникова.
  • «Мишки» — танки.
  • «Наливник» — бензовоз.
  • «Нитка» — колонна машин, сопровождаемая бронетранспортерами.
  • «Ноль» — первая линия разграничения.
  • «Покемон» — пулемет.
  • «Сухпаек» — сухой паек.

 

Кстати говоря…

В августе ВСУ отказались от советской формулировки «Груз 200» и заменили ее выражением «На щите», которое имеет метафорическое значение. И это неспроста. Когда во времена Спарты отправляли воина на войну, говорили: «Со щитом или на щите». Так спартанцев призывали победить в бою и вернуться со щитом в руке или погибнуть со славой и вернуться домой как герой на щите.

«ЦАРИЦА ПОЛЕЙ» И «ДИВАННЫЕ ВОЙСКА»: как изменилась речь за время этой войны?

За время нашей независимости, украинский военный сленг, как и весь наш язык, изменяется и наполняется новым выражениями и словами. Что-то мы придумываем «на ходу», а что-то заимствуем. И вот как изменилась терминология за время российско-украинской войны:

  • «База» — (от англ. «base») используемого для положительной оценки чего-либо.
  • «Балалайка», «мопед» — иранские дроны «Шахеды».
  • «Беха» — боевая машина пехоты (БМП).
  • «Бобры» — инженерные подразделения, занимающиеся строительством (потому что они постоянно что-то строят и не могут усидеть на месте).
  • «Броник» — бронежилет.
  • «Бурячок» — минометная мина 82 мм.
  • «Гандж» — план российской армии по уничтожению Украины.
  • «Гидросолдаты» — военнослужащие морской пехоты.
  • «Давить на массу» — крепко спать.
  • «Диванные войска» — домашние эксперты по всем на свете вопросам.
  • «Дискотека» — боевые действия.
  • «Дуйчик» — обогреватель.
  • «Еноты» — десантники, потому что они тоже полосатые.
  • «Забайрактарить» — уничтожить вражескую технику с помощью «Байрактара».
  • «Зашивать» — подключать электроснабжение.
  • «Зрада» — любая тяжелая или непонятная ситуация.
  • «Ироды» — солдаты рф.
  • «Киберказаки», «киберпартизаны» — сообщество украинских IT-специалистов.
  • «Комок» — камуфляжная униформа.
  • «Контрабас» — солдат контрактной службы.
  • «Коряга» — автомобили на «нуле», линию столкновения с врагом.
  • «Крайний» — последний.
  • «Ленд-лиз по-русскому» — боеприпасы, оставшиеся на складах окупантов
  • «Ленточка» — колонна военной техники.
  • «Лимон» или «лимончик» — граната.
  • «Ловец шахедов» — система противодействия дронам.
  • «Мазепинка» — фуражка.
  • «Маслята» — патроны.
  • «Махрі» — механизированная бригада.
  • «Мєховод» — водитель-механик.
  • «Молоко» — пространство вокруг мишени.
  • «Мотолыга» — МТ-ЛБ (плавучий бронетранспортер);
  • «Мультик» — универсальная камуфлированная окраска для разных мест.
  • «Муха» — ручной противотанковый гранатомет.
  • «Ночник» или «глаза» — прибор ночного видения.
  • «Огурцы», «моркови», «кабачки» — боеприпасы к ракетным комплексам.
  • «Оса», «птица», «птичка» — так в разных подразделениях называют беспилотные аппараты для разведки.
  • «Плюс» — да, согласие, понял, принял (в радиоэфире).
  • «Подарок» — прилетевшие со стороны противника.
  • «Подснежники» — удаленные осколки из тела.
  • «Посмішка» — различие на украинских погонах сержантского корпуса.
  • «Прилет» — попадание вражеской ракеты в гражданское или военное сооружение.
  • «Путлернет» — «автономный» российский интернет.
  • «Расуха» — рация.
  • «Сагайдачник» — поясной нож.
  • «Селитра» — взрывы на складах с боеприпасами орков.
  • «Сумраки» — розведчики.
  • «Сушка» — разнообразные авиационные истребители.
  • «Таблетка» — санитарный автомобиль.
  • «Теплик» — тепловизор.
  • «Царица полей» — пехота.
  • «Цифра» или «пиксель» — новая форма ВСУ.
  • «Червона рута» — звуки сирены.
  • «Шайтан-труба» — реактивный пехотный огнемет.
  • «Шишига» или «Шишарик» — грузовой автомобиль ГАЗ-66
  • «Эсэмеска» — ответный удар по врагу.

Вот так обогатила наш язык русско-украинская война. Интересно, что многие из этих выражений мы с вами (гражданские) активно стали применять и в повседневной жизни, а некоторые даже сами придумали.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить