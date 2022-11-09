«Прилет», «двухсотый»: на каком языке говорят на фронте и в тылу

Так сложилась судьба украинского народа, что сегодня военная терминология окружает нас по всюду. Ею пользуются не только специалисты, но и обычные люди, даже если она не всегда понятна. И чтобы долго не думать о чем идет речь в разговорах, мы подготовили словарь украинского военного сленга, чтобы вы всегда понимали своих защитников.

«ЧОТА», А НЕ ВЗВОД: как понять казака и сечевого стрелка?

Первые слова военной украинской терминологии можно встретить в древних летописях «Слово о полку Игоревым» и «Повесть временных лет». Конечно же не менее важную роль в формировании военной речи сыграло и наше казачество, из уст которого звучали: «довбиш» — военный служащий-музыкант, «звитяжець» — тот, кто победил в бою, «сотник» — командующий. Вообще, украинская военная терминология была идентичной и по-своему колоритной. Вот как говорили украинские воины вплоть до 30-х годов прошлого столетия:

«Випал» — залп.

— залп. «Косина» — диагональ.

— диагональ. «Ладунок» — патрон.

— патрон. «Летопад» — парашут.

— парашут. «Мета» — мишень

— мишень «Обіймиця» — обойма.

— обойма. «Однострій» — униформа.

— униформа. «Онуча» — портянка.

— портянка. «Опаска» — повязка.

— повязка. «Плащ-намет» — плащ-палатка.

— плащ-палатка. «Поземина» — горизонталь.

— горизонталь. «Риштунок» — броня.

— броня. «Рівнолежник» — параллель.

— параллель. «Рій» — отделение.

— отделение. «Скалка» — осколок.

— осколок. «Скоростріл» — пулемет.

— пулемет. «Сотня» — рота.

— рота. «Спорядження» — экипировка.

— экипировка. «Стійка» — пост.

— пост. «Стріливо» — боеприпасы.

— боеприпасы. «Тільник» — тельняшка.

— тельняшка. «Чота» — взвод.

— взвод. «Шишак» — каска.

«ГРУЗ 200»: зачем партийная знать придумала известный шифр?

С появлением красной армии, развитие украинской военной терминологии приостановилось. Партийная знать ввела для всех единую терминологию. Поэтому в украинском языке мы до сих пор можем заметить военные «русизмы». Еще одно событие повлиявшее на формирование нашего военного словаря — советско-афганская война (1979-1989). Наши солдаты используют немало терминов тех пор, например:

«Груз 100» — груз с оружием.

— груз с оружием. «Груз 200» — павшие солдаты.

— павшие солдаты. «Груз 300» — раненые.

раненые. «Груз 400» — контуженые.

контуженые. «Груз 500» — медикаменты.

— медикаменты. «Груз 600» — пленные.

пленные. «Груз 700» — деньги и драгоценности.

Тогда главнокомандующие давали указы шифровать различные военные грузы. Также во время войны появились такие выражения, как:

«Броня» — бронетехника.

— бронетехника. «Бэтээр» — бронетранспортер.

— бронетранспортер. «Взлетка» — взлетно-посадочная полоса.

— взлетно-посадочная полоса. «Град» — реактивная система залпового огня или массивный обстрел.

— реактивная система залпового огня или массивный обстрел. «Зеленка» — зеленые насаждения, в которых скрываются солдаты.

— зеленые насаждения, в которых скрываются солдаты. «Калашмат» — автомат Калашникова.

— автомат Калашникова. «Мишки» — танки.

— танки. «Наливник» — бензовоз.

— бензовоз. «Нитка» — колонна машин, сопровождаемая бронетранспортерами.

— колонна машин, сопровождаемая бронетранспортерами. «Ноль» — первая линия разграничения.

— первая линия разграничения. «Покемон» — пулемет.

— пулемет. «Сухпаек» — сухой паек.

Кстати говоря…

В августе ВСУ отказались от советской формулировки «Груз 200» и заменили ее выражением «На щите», которое имеет метафорическое значение. И это неспроста. Когда во времена Спарты отправляли воина на войну, говорили: «Со щитом или на щите». Так спартанцев призывали победить в бою и вернуться со щитом в руке или погибнуть со славой и вернуться домой как герой на щите.

«ЦАРИЦА ПОЛЕЙ» И «ДИВАННЫЕ ВОЙСКА»: как изменилась речь за время этой войны?

За время нашей независимости, украинский военный сленг, как и весь наш язык, изменяется и наполняется новым выражениями и словами. Что-то мы придумываем «на ходу», а что-то заимствуем. И вот как изменилась терминология за время российско-украинской войны:

«База» — (от англ. «base») используемого для положительной оценки чего-либо.

— (от англ. «base») используемого для положительной оценки чего-либо. «Балалайка», «мопед» — иранские дроны «Шахеды».

— иранские дроны «Шахеды». «Беха» — боевая машина пехоты (БМП).

— боевая машина пехоты (БМП). «Бобры» — инженерные подразделения, занимающиеся строительством (потому что они постоянно что-то строят и не могут усидеть на месте).

— инженерные подразделения, занимающиеся строительством (потому что они постоянно что-то строят и не могут усидеть на месте). «Броник» — бронежилет.

— бронежилет. «Бурячок» — минометная мина 82 мм.

минометная мина 82 мм. «Гандж» — план российской армии по уничтожению Украины.

— план российской армии по уничтожению Украины. «Гидросолдаты» — военнослужащие морской пехоты.

— военнослужащие морской пехоты. «Давить на массу» — крепко спать.

— крепко спать. «Диванные войска» — домашние эксперты по всем на свете вопросам.

— домашние эксперты по всем на свете вопросам. «Дискотека» — боевые действия.

— боевые действия. «Дуйчик» — обогреватель.

— обогреватель. «Еноты» — десантники, потому что они тоже полосатые.

— десантники, потому что они тоже полосатые. «Забайрактарить» — уничтожить вражескую технику с помощью «Байрактара».

— уничтожить вражескую технику с помощью «Байрактара». «Зашивать» — подключать электроснабжение.

— подключать электроснабжение. «Зрада» — любая тяжелая или непонятная ситуация.

— любая тяжелая или непонятная ситуация. «Ироды» — солдаты рф.

— солдаты рф. «Киберказаки», «киберпартизаны» — сообщество украинских IT-специалистов.

— сообщество украинских IT-специалистов. «Комок» — камуфляжная униформа.

— камуфляжная униформа. «Контрабас» — солдат контрактной службы.

— солдат контрактной службы. «Коряга» — автомобили на «нуле», линию столкновения с врагом.

— автомобили на «нуле», линию столкновения с врагом. «Крайний» — последний.

— последний. «Ленд-лиз по-русскому» — боеприпасы, оставшиеся на складах окупантов

— боеприпасы, оставшиеся на складах окупантов «Ленточка» — колонна военной техники.

— колонна военной техники. «Лимон» или «лимончик» — граната.

или — граната. «Ловец шахедов» — система противодействия дронам.

— система противодействия дронам. «Мазепинка» — фуражка.

— фуражка. «Маслята» — патроны.

— патроны. «Махрі» — механизированная бригада.

— механизированная бригада. «Мєховод» — водитель-механик.

— водитель-механик. «Молоко» — пространство вокруг мишени.

— пространство вокруг мишени. «Мотолыга» — МТ-ЛБ (плавучий бронетранспортер);

— МТ-ЛБ (плавучий бронетранспортер); «Мультик» — универсальная камуфлированная окраска для разных мест.

— универсальная камуфлированная окраска для разных мест. «Муха» — ручной противотанковый гранатомет.

— ручной противотанковый гранатомет. «Ночник» или «глаза» — прибор ночного видения.

или — прибор ночного видения. «Огурцы», «моркови», «кабачки» — боеприпасы к ракетным комплексам.

— боеприпасы к ракетным комплексам. «Оса», «птица», «птичка» — так в разных подразделениях называют беспилотные аппараты для разведки.

так в разных подразделениях называют беспилотные аппараты для разведки. «Плюс» — да, согласие, понял, принял (в радиоэфире).

да, согласие, понял, принял (в радиоэфире). «Подарок» — прилетевшие со стороны противника.

— прилетевшие со стороны противника. «Подснежники» — удаленные осколки из тела.

— удаленные осколки из тела. «Посмішка» — различие на украинских погонах сержантского корпуса.

— различие на украинских погонах сержантского корпуса. «Прилет» — попадание вражеской ракеты в гражданское или военное сооружение.

попадание вражеской ракеты в гражданское или военное сооружение. «Путлернет» — «автономный» российский интернет.

— «автономный» российский интернет. «Расуха» — рация.

— рация. «Сагайдачник» — поясной нож.

— поясной нож. «Селитра» — взрывы на складах с боеприпасами орков.

— взрывы на складах с боеприпасами орков. «Сумраки» — розведчики.

— розведчики. «Сушка» — разнообразные авиационные истребители.

— разнообразные авиационные истребители. «Таблетка» — санитарный автомобиль.

— санитарный автомобиль. «Теплик» — тепловизор.

— тепловизор. «Царица полей» — пехота.

— пехота. «Цифра» или «пиксель» — новая форма ВСУ.

или — новая форма ВСУ. «Червона рута» — звуки сирены.

— звуки сирены. «Шайтан-труба» — реактивный пехотный огнемет.

— реактивный пехотный огнемет. «Шишига» или «Шишарик» — грузовой автомобиль ГАЗ-66

— грузовой автомобиль ГАЗ-66 «Эсэмеска» — ответный удар по врагу.

Вот так обогатила наш язык русско-украинская война. Интересно, что многие из этих выражений мы с вами (гражданские) активно стали применять и в повседневной жизни, а некоторые даже сами придумали.