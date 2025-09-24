Ключевые моменты:

Море в Одессе 24 сентября прогреется до 19-20°С;

Днем будет умеренно тепло +22-24°С, объявлено штормовое предупреждение.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в среду, 24 сентября, температура морской воды в Одессе останется в пределах 19–20°С. Такая вода считается прохладной для купания, но вполне приемлемой для закаленных людей, особенно при теплой погоде.

День будет достаточно теплым, с температурой воздуха 22-24°С. Утром и днем 24 сентября ожидается туман, видимость 200-500 м. Во второй половине дня ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с.

Выбор редакции: Ришельевская – знаменитая улица Одессы, соединяющая город