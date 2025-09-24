Ключевые моменты:

Лебеди появились на всех популярных пляжах Одессы: от Фонтана до Лузановки и Крыжановки.

Птицы не боятся людей, купаются рядом с отдыхающими, выходят на берег и не отказываются от угощения.

Что происходит с лебедями

Соответствующие кадры публикуют очевидцы в социальных сетях и на местных Telegram-каналах. Особенно активно лебедей заметили 19–21 сентября: птицы подплывают к самому берегу, грациозно купаются вместе с людьми и охотно принимают угощения от отдыхающих. Одесситы в восторге от такой «навали» пернатых на морское побережье.

Лебеди в Одессе и области — частые гости, особенно в зимний период. Обычно они зимуют на лиманах и выбирают для проживания территории национальных парков. Также лебедей можно увидеть в парке Победы, куда их ежегодно возвращают после зимнего содержания в зоопарке.

Появление птиц именно сейчас связано с миграционным периодом: лебеди готовятся к зимовке и временно останавливаются на одесском побережье, выбирая самые удобные и спокойные места для отдыха.

Читайте также: