Городской голова Вилкового прекратил полномочия

По информации «Думской», Матвей Иванов прекратил исполнять обязанности Вилковского городского головы с момента вступления судебного решения в силу. Он сдал полномочия 12 марта.

По словам Иванова, он прожил в Вилкове всю жизнь и отдал государству 44 года службы. Бывший глава города никогда не работал в частном бизнесе. Он добавляет, что останется активным в жизни общества, однако сейчас нужно пережить произошедшее.

Добавим, что судебное решение не содержит требования об отставке, но это предусмотрено Законом Украины «О местном самоуправлении». В настоящее время обязанности мэра временно исполняет заместитель Юлия Маринова, поскольку секретарь горсовета Лариса Арансон находится в отпуске.

Стоит отметить, что Иванов был признан виновным в незаконной добыче песка на территории Дунайского биосферного заповедника. Он заключил соглашение по обвинению, получил три года условного наказания с годовым испытательным сроком и обязался перечислить 100 тыс. грн в поддержку ВСУ. К слову, это не первое уголовное дело в истории чиновника. В 2017 году Иванов попал под следствие по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества). Речь шла о его руководстве Килийским судостроительно-судоремонтным заводом, входящим в Украинское Дунайское пароходство. По версии следствия, в 2011 году он реализовал хранившийся на предприятии металлолом.

