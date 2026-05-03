Ключевые моменты:

Воин ВСУ Виктор Пасько погиб 9 апреля 2026 года на Краматорском направлении.

Он участвовал в боях за Киевскую, Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области.

Прощание с защитником состоится 4 мая.

Гибель украинского военного Виктора Пасько

9 апреля 2026 года на Краматорском направлении в Донецкая область погиб военнослужащий Вооружённых Сил Украины Виктор Николаевич Пасько. Об этом сообщили в Бессарабском поселковом совете.

Защитник из Бессарабской громады принимал участие в боевых действиях на нескольких направлениях. Он воевал за освобождение Киевской и Херсонской областей, а также выполнял боевые задачи на Запорожском и Донецком направлениях.

По словам сослуживцев, Виктор Пасько проявил себя как мужественный, принципиальный и преданный Украине воин. Его вспоминают как человека, который не избегал сложных задач и всегда находился там, где было наиболее тяжело.

В Бессарабском поселковом совете подчеркнули, что защитник отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины, а также выразили соболезнования его родным, близким и боевым товарищам.

Прощание с Виктором Пасько состоится 4 мая.

