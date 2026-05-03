Богдан Женихов не вернулся с боевого задания
В Буджацкой громаде Одесской области с глубокой скорбью сообщили о гибели земляка — военнослужащего ВСУ Богдана Александровича Женихова.
Он родился 2 июля 2004 года. После окончания Николаевского лицея и Тарутинского аграрного лицея Богдан строил планы на будущее, однако в декабре 2024 года принял решение добровольно вступить в ряды морской пехоты, чтобы защищать Украину.
Сослуживцы и земляки отмечают, что он сознательно выбрал путь военного и с первых дней службы выполнял задачи на передовой.
Защитник погиб 26 апреля 2026 года во время выполнения боевого задания в районе села Тарасовка Днепропетровской области. Ему было 21 год.
Богдан Женихов не успел создать семью, но, как отмечают в громаде, успел проявить мужество и отдать жизнь за свою страну.
В Буджацкой громаде выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего. Дата и время прощания будут объявлены дополнительно.
Сегодня, 4 мая, Бессарабская громада прощается с погибшим на востоке Украины военнослужащим Виктором Пасько. Он воевал за освобождение Киевской и Херсонской областей, а также выполнял боевые задачи на Запорожском и Донецком направлениях.
