Ключевые моменты:

21-летний Богдан Женихов погиб 26 апреля 2026 года.

В декабре 2024 года он добровольно вступил в ряды морской пехоты.

Дата прощания с героем будет объявлена отдельно.

Богдан Женихов не вернулся с боевого задания

В Буджацкой громаде Одесской области с глубокой скорбью сообщили о гибели земляка — военнослужащего ВСУ Богдана Александровича Женихова.

Он родился 2 июля 2004 года. После окончания Николаевского лицея и Тарутинского аграрного лицея Богдан строил планы на будущее, однако в декабре 2024 года принял решение добровольно вступить в ряды морской пехоты, чтобы защищать Украину.

Сослуживцы и земляки отмечают, что он сознательно выбрал путь военного и с первых дней службы выполнял задачи на передовой.

Защитник погиб 26 апреля 2026 года во время выполнения боевого задания в районе села Тарасовка Днепропетровской области. Ему было 21 год.

Богдан Женихов не успел создать семью, но, как отмечают в громаде, успел проявить мужество и отдать жизнь за свою страну.

В Буджацкой громаде выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего. Дата и время прощания будут объявлены дополнительно.

Сегодня, 4 мая, Бессарабская громада прощается с погибшим на востоке Украины военнослужащим Виктором Пасько. Он воевал за освобождение Киевской и Херсонской областей, а также выполнял боевые задачи на Запорожском и Донецком направлениях.

