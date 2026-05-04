Ключевые моменты:

Смертельное ДТП произошло утром 4 мая в одном из сел Зеленогорской громады.

Водитель Mercedes-Benz наехал на мать при движении задним ходом во дворе.

Женщина погибла на месте, водитель был трезв.

Полиция открыла уголовное производство, продолжается расследование.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, 4 мая, в одном из населенных пунктов Зеленогорской громады Подольского района Одесской области.

По предварительным данным районного управления полиции Одесской области, 63-летний местный житель находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz. Выезжая со двора, он начал движение задним ходом и проявил невнимательность. В этот момент позади авто находилась его 84-летняя мать. В результате наезда женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда медиков.

Проверка показала, что в момент совершения ДТП водитель был трезв.

Начато криминальное производство о ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжких телесных повреждений). Правоохранители назначили ряд судебных экспертиз для установления всех деталей происшествия.

Читайте также: В Украине хотят запретить электросамокаты на тротуарах: что изменится.