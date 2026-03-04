Ключевые моменты:

Сегодня днем россияне нанесли ракетный удар по югу Одесской области.

Поврежден объект транспортной инфраструктуры и административное здание.

Пострадали три человека, среди них двое детей.

Все раненые находятся в состоянии средней тяжести, данные уточняются.

Напомним, сигнал тревоги по области прозвучал в 14:45. Сообщалось об угрозе применения врагом баллистики. Позже мониторинговые каналы проинформировали о двух пусках в сторону Затоки. Прозвучали взрывы в районе Аккермана и вероятном «прилете». Также стало известно о пусках баллистики и взрывах в районе Вознесенска Николаевской области.

По данным Одесской ОВА, под атаку попал объект транспортной инфраструктуры. В результате удара повреждено административное здание.

«К сожалению, по предварительной информации, трое людей пострадали, среди них двое детей. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь», – пишет в соцсетях Кипер.

Информация о пострадавших уточняется.

ОБНОВЛЕНО:

Число пострадавших в результате ракетного удара возросло до четырех человек, уточнил глава ОВА.

Состояние троих из них, в том числе двух детей, – средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Фото иллюстративное