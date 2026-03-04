Ключевые моменты:

1200 домов в Одессе нуждаются в ремонте.

Город финансирует проектно-сметную документацию для ОСМД.

Предлагают воспользоваться программой «ВідновиДІМ».

Райадминистрации помогут с документами Фонда энергоэффективности.

Определили план восстановления жилья

Одесская городская военная администрация возьмет на себя из городского бюджета расходы ОСМД на подготовку проектно-сметной документации по ремонту домов, поврежденных российскими обстрелами. Это обсудили на встрече городских властей и представителей ОСМД, управляющих компаний и ЖСК, чьи дома пострадали от войны.

Стоит отметить, что на встрече представили госпрограмму «ВідновиДІМ» от Фонда энергоэффективности: гранты до 10 млн. грн. на дом (до 100% компенсации — 60% авансом, 40% после работ) на крыши, фасады, сети, лифты и безбарьерность. К слову, в Украине более 1000 ОСМД уже воспользовались этой программой. Однако в Одессе всего 3.

Правда, тормозит программу дорогостоящие проекты и экспертизы, но городской бюджет готов их покрыть. Кроме того, райадминистрации помогут с документами для Фонда.

В реестре — более 1200 домов на сотни млн грн. Соответственно, госгранты снимут нагрузку с бюджета, ускорят ремонт.

Добавим, что для ЖК «Апельсин» и «Белый дом» документация почти готова – скоро тендеры на капремонт.

