Ключевые моменты:

Ночная атака дронами: Сумы, Одесса, Харьков, Полтава, Днепр.

123 боевых столкновений на фронте.

Утраты РФ.

Война на Ближнем Востоке: риск для Украины.

Атака РФ по Украине

В ночь на 4 марта 2026 года Россия нанесла удар по нескольким украинским городам с помощью ударных беспилотников. Целые атаки: Сумы, Одесса и область, Харьков, Полтава, Днепр.

Добавим, что с начала суток 3 марта на фронте зафиксировано 123 боевых столкновения.

Враг нанес один ракетный удар, совершил 46 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу, применил 3678 дронов-камикадзе и совершил 2330 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск».

Детали по направлениям:

Северо-Слобожанский и Курский: РФ нанесла три авиаудара.

Южно-Слобожанский: один штурм позиций ВСУ.

Купянский: четыре атаки противника.

Лиманский: украинские силы отразили девять атак окупантов.

Славянский: восемь попыток продвижения врага

Константиновский: 14 штурмов позиций.

Покровский: 21 атака врага.

Александровский: девять наступлений противника

Гуляйпольский: 21 атака.

Ореховский: два боевых столкновения.

Потери врага

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 1269500 ​​российских оккупантов.

Текущие потери РФ (с 24.02.22 по 04.03.26):

личный состав — около 1 269 500 (+980) человек;

танков — 11 723 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 24 135 (+4) ед;

артиллерийских систем — 37 874 (+32) ед;

РСЗО (MLRS) — 1 667 (+2) ед;

средств ПВО — 1 319 (+0) ед;

самолетов — 435 (+0) ед;

вертолетов — 348 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 156 431 (+1 733) ед;

крылатых ракет — 4 384 (+0) ед;

кораблей/катеров — 30 (+0) ед;

подводных лодок — 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 81 224 (+232) ед;

специальной техники — 4 078 (+2) ед.

Как повлияет война на Ближнем Востоке на Украину

Война США и Израиля против Ирана, распространившаяся на значительную часть Ближнего Востока, создает вызовы и для Украины. Политолог Владимир Фесенко отмечает, что влияние на российско-украинскую войну и мирные переговоры будут неоднозначными — все зависит от продолжительности ближневосточного конфликта. В целом быстрое завершение операции США и Израиля минимизирует риски для Украины, тогда как затяжная эскалация усугубит негатив.

На фронте прямые последствия будут незначительными. Главная угроза для нас – истощение запасов ракет-перехватчиков для ПВО Patriot, важных для защиты тыла от российских ударов. Другое оружие и боеприпасы существенно не пострадают, а Россия не зависит от иранских поставок (Shahed производят дома с 2023-го, больше ракет берут в КНДР).

Добавим, что ближневосточная война будет отвлекать мир от Украины, но не критично — масштабы нашего конфликта забыть невозможно. Ключевая поддержка идет от Европы, которая приоритизирует нас над Ираном. США за Трампа не финансируют Украину, поэтому риск только в ПВО-поставках.

Политолог отмечает, что еще один риск — скачок цен на нефть из-за возможной блокировки Ормузского пролива Ираном, что выгодно России и вредит Европе, США. Однако США активно противодействуют этому и не желают затягивать войну. Кстати, пока Катар остановил СПГ-производство после иранских дронов — европейские газовые цены выросли на 50%, что бьет по Украине как импортеру.

Переговоры по Украине не остановятся, хотя Иран станет приоритетом США. Возможен перенос в Европу или пауза.

Читайте также: Что делать, если в квартире холодно: инструкция для одесситов во время энергокризиса