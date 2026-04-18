Ключевые факты:

На муниципальных парковках больше не будет физических преград, оплата перейдет в онлайн через QR-коды и мобильные приложения.

Ожидается, что реформа принесет в бюджет около 20 миллионов гривен за сезон, в то время как частники платили всего 7 миллионов.

Из-за бюрократических процедур и необходимости установки знаков новая система заработает ориентировочно с 1 июня 2026 года.

Реформа парковочного пространства Одессы: что изменится для водителей

Основная цель изменений — убрать коррупционную составляющую. Ранее прибрежные парковки передавались частным предпринимателям без конкурса, которые платили в бюджет фиксированный сбор, а остальную прибыль забирали себе.

Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов

Теперь управлять участками на 16-й станции Фонтана, Ланжероне и Дельфине будет город. Вместо «людей в жилетах» и шлагбаумов на местах будут работать инспекторы по парковке, которые будут патрулировать зоны и выписывать штрафы тем, кто не оплатил услугу.

Как стало известно во время заседания транспортной комиссии горсовета, после решения, принятого на прошлой сессии, юридический статус всех прибрежных локаций изменили: из «стоянок» они превратились в «парковки». Это открывает возможность сделать оператором этих парковок самое коммунальное предприятие «Одестранспарксервис».

Цены на парковку у моря и льготы

Точный тариф будет установлен решением исполкома в мае, но предварительно обсуждаются цифры в районе 50–70 гривен в час. Депутаты отмечают, что цена должна регулировать спрос: если парковка заполнена более чем на 80%, тариф нужно повышать, чтобы мотивировать людей пользоваться общественным транспортом или кооперироваться.

Для людей с инвалидностью на каждой официальной парковке будет выделено не менее 10% мест. Эти места будут шире обычных и обозначены специальными знаками. Кроме того, для тех, кто часто бывает у моря, могут предусмотреть систему абонементов, аналогичную той, что уже действует в центре города за 2500 гривен в месяц.

Оплатить стоянку можно будет через приложение «Одеські парковки» или по QR-коду на информационном щите. При этом парковка останется платной только в сезон — с мая по сентябрь, а в остальное время года места будут свободными.

Стоит учитывать, что реформа не коснется Аркадии (где земля в долгосрочной аренде) и некоторых участков на 13-й станции Фонтана, которые находятся в частной собственности.

