Ключевые моменты:

Чиновники отчитались о готовности пляжей, но общественники назвали инфраструктуру непригодной для реального использования.

Главная претензия – профильные организации не пригласили на проверки, из-за чего бюджетные деньги были потрачены на ошибочные проекты.

Доступ к морю остается заблокированным не только для колясочников, но и для людей на протезах и костылях.

Главные претензии к «доступности» побережья

Игнорирование экспертов

В конце прошлого сезона общественники составили детальный список недостатков по каждому пляжу. Однако в текущем году мэрия не привлекла их ни к одному обследованию. В результате новые объекты построены без согласования с теми, кто будет ими пользоваться.

Неприступная Аркадия

Пляж в Аркадии фактически остается недоступным. Даже при наличии красивого подъемника на фото, добраться до него человеку на колесном кресле без посторонней помощи физически невозможно из-за рельефа и препятствий.

Опасные пандусы

Продемонстрированные в отчете спуски для колясочников имеют слишком крутой угол наклона, что делает съезд по ним опасным для жизни.

Отсутствие базовых удобств

Спуски к воде зачастую не оборудованы элементарными поручнями. Из-за этого страдает доступность не только для колясочников, но и для людей, передвигающихся с помощью костылей, тростей или протезов.

Проблема хранения вещей

На инклюзивных пляжах до сих пор не предусмотрели специальные защищенные ячейки или ниши, где люди могли бы безопасно оставить свои костыли или протезы на время купания в море.

Общественники подчеркивают: город тратит бюджетные средства на инфраструктуру, которая из-за грубых ошибок проектирования в итоге остается бесполезной для людей с инвалидностью.

Источник: Думская