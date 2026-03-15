Новые парковочные зоны у пляжей Одессы

В Одессе планируют создать новые муниципальные парковочные площадки на прибрежной территории города. Общая площадь парковок составит более 8 тысяч квадратных метров. Схемы расположения уже разработаны и согласованы с полицией и мэрией.

Планируется создать 567 мест для автомобилей, из которых 62 будут предназначены для людей с инвалидностью. Парковки появятся у пляжей «Ланжерон», «Дельфин», «Золотой берег» и на Фонтанской дороге от улицы Львовской до улицы Гаршина.

Депутат Одесского горсовета Петр Обухов сообщил, что открытие парковок должно состояться до 1 мая. По его словам, новые парковки принесут городу до 20 миллионов гривен дохода за сезон. Следующий шаг — утверждение тарифов и решение исполнительного комитета и сессии горсовета.

Фото — Суспільне Одеса