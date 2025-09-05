Ключевые моменты:

САП подала иск в Высший антикоррупционный суд против главы Одесского облсовета Григория Диленко и его супруги, нардепа Юлии Диденко, а также близких родственников, с целью признать их активы необоснованными;

Сомнительные активы: апартаменты на 4,01 млн грн, два Audi SQ8, квартира в Одессе, автомобили Audi Q8 и Mercedes-Benz C200, дорогие часы Hublot;

Расхождения доходов семьи за 2020–2023 годы составляют около 17 млн грн.

Согласно данным Единого реестра досудебных решений, семья Диденко владеет активами, стоимость которых не соответствует официальным доходам. Среди вызывающих вопросы объектов названы взносы за апартаменты на сумму почти 4,01 млн грн, два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска) общей стоимостью более 6 млн грн, а также недвижимость в Киеве и Трускавце, оформленная на Юлию Диденко.

Часть имущества отсутствует в официальных декларациях. В частности, не указаны квартира на Лидерсовском бульваре в Одессе, автомобили Audi Q8 и Mercedes-Benz C200, а также дорогие часы Hublot.

Вопросы вызвала и собственность дочери нардепа: она владеет автомобилем, не имея официальных доходов. В декларации за 2022 год отсутствовала информация об Audi 2021 года, которой пользуется семья.

Во время обысков у Диденко могли изъять крупные суммы наличных и документы, а также проверяется версия о покупке недвижимости в Дубае, Таиланде и Европе через подставных лиц.

Как стало известно, САП поддала иск в Высший антикоррупционный суд и попросила признать активы Юлии и Григория Диденко, а также ее матери Любови Сироты и брата Константина, необоснованными, что может привести к конфискации в пользу государства.

По мнению детективов НАБУ, с 2020 года Григорий Диденко приобрел активов на сумму, которая на 17 млн грн превышает законные доходы его и близких. Для сокрытия этого факта он, как утверждается, вносил недостоверные сведения в декларации.

