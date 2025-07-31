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Верховная Рада восстановила независимость НАБУ и САП

31 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №13533, инициированный президентом Украины.

Документ поддержали 331 народный депутат, без голосов «против» или «воздержавшихся».

Спикер парламента подписал закон.

Независимость САП и НАБУ возвращают

Как свидетельствует прямая трансляция заседания парламента, президентский законопроект №13533 поддержали 331 народный депутат.

Голосов «против» или «воздержался» не было.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что спикер парламента уже подписал законопроект. Он вступит в силу после подписания Владимиром Зеленским и публикации в газете Голос Украины.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он полностью исключает возможность вмешательства Генеральной прокуратуры в деятельность НАБУ и САП. В частности, отменяются положения, позволявшие генпрокурору давать обязательные указания и изменять подследственность дел. Также усиливается безопасность антикоррупционных структур — вводятся регулярные проверки, в том числе с использованием полиграфа, для сотрудников с доступом к гостайне.

Отметим, сегодня Рада впервые за время полномасштабной войны возобновила прямую трансляцию заседаний.

Напомним, 22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. В тот же вечер его подписал президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля.

После чего в ряде украинских городов, в том числе Одессе, прошли массовые акции протеста против закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП.

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