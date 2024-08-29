Новости Одессы и Одесской области

В Одессе проходят обыски у высшего руководства области

В Одессе проходят обыски у высшего руководства области

29 августа 2024 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у руководства Одесского областного совета. Как сообщают местные медиа, среди них председатель совета Григорий Диденко и его советник Лилия Томашевская.

Официально причин обысков не сообщается, но одесская блогер и журналистка Ирина Гриб в своем телеграм-канале написала, что причиной обысков стали подозрения в возможных коррупционных действиях, касающихся реставрации Одесского областного лечебно-физкультурного диспансера.

Гриб

По информации журналистки, тендер на разработку проекта ремонтных и реставрационных работ в этом учреждении был объявлен еще в 2021 году. Сам диспансер расположен в здании, которое имеет статус архитектурного памятника, а именно в имении Когана-Бернштейна по адресу переулок 2-й Куликовский, 4.

По материалам следствия, должностные лица облсовета вступили в сговор с представителями компании ООО «Главбуд проект» и, избегая проведения открытых торгов, заключили прямой договор. Стоимость работ была существенно завышена, она достигла 50,3 миллиона гривен.

Также известно, что в системе электронных закупок Prozorro информация о названии, предмете закупки и текст договора не была обнародована, что аргументировалось соображениями национальной безопасности.

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В связи с этим департамент стратегических расследований начал следственные действия по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за присвоение и растрату бюджетных средств. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до восьми лет с возможностью запрета занимать определенные должности в течение трех лет.

Одесские журналисты, представляющие издание «Интент» и общественную платформу Центра публичных расследований, обратились за комментарием в НАБУ и собственно к председателю Одесского областного совета Григорию Диденко.

На момент выхода публикации ответа чиновника они так и не получили, а в пресс-службе антикоррупционного органа сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об обысках.

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