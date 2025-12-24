Ключевые моменты:

В центре Одессы тротуары находятся в аварийном состоянии.

Людям с протезами, на колясках и мамам с детскими колясками там сложно или невозможно пройти.

Проблема доступности городской среды в Одессе существует уже много лет.

Разбитые тротуары в Одессе: проблема, о которой говорят годами

В редакцию «Одесской жизни» обратился ветеран российско-украинской войны Виктор, который после ранения потерял ногу и сейчас передвигается с протезом. Мужчина рассказал о проблеме, с которой сталкивается каждый день — разбитые тротуары в центре Одессы.

Речь идет об улице Европейской, где покрытие на тротуарах практически уничтожено. По словам Виктора, пройти по такому пути человеку с протезом крайне сложно, а иногда и просто опасно. Та же ситуация и для людей на инвалидных колясках, а также для родителей с детскими колясками.

Эта проблема для Одессы не новая. Ранее «Одесская жизнь» уже изучала, насколько город удобен для людей с инвалидностью, особенно для тех, кто передвигается на колясках. Выводы были неутешительными: доступная среда в Одессе по-прежнему остается скорее исключением, чем нормой.

