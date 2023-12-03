Почему на улицах Одессы не встречаются люди с инвалидностью

Светофоры и пандусы для людей с инвалидностью

«Говорящие» светофоры, помогающие ориентироваться слабовидящим людям, на одесских улицах встречаются. Полосы тактильной плитки — приблизительно с такой же частотой, как и велосипедные дорожки. И лишь один подземный переход — на железнодорожном вокзале — оборудован электрическими платформами для людей с инвалидностью. Однако они нередко становятся мишенью вандалов. Последнее «нападение» на электроподъемники произошло в конце ноября 2023 года. А до этого подъемники не работали несколько лет. «Вернули их к жизни» совсем недавно — по инициативе депутата горсовета Алексея Асауленко и представителя прав людей с инвалидностью при Одесской военной администрации Олега Соколова.

С пандусами ситуация обстоит немного лучше — жилые дома, государственные и частные учреждения, а также общественные места, как правило, ими оснащены. Согласно строительным нормам, угол их наклона должен составлять 8°. Но в Одессе этой нормой часто пренебрегают.

— Пандус в нашем доме с таким наклоном, что мама одна меня закатить на инвалидной коляске не могла. Меня поднимали трое мужчин, — рассказывает о своем возвращении после реабилитации из госпиталя защитник Украины. — Невозможно зайти на костылях в лифт — нужно, чтобы кто-то держал двери. Сложно передвигаться по городу. В такси зачастую нет места для инвалидного кресла, в маршрутках — пандусов.

Общественный транспорт для людей с инвалидностью

Важным элементом инклюзивной среды является приспособленный для маломобильных людей общественный транспорт. Особенно острой проблема становится, когда инвалидность получают молодые люди.

— К нам приходят военнослужащие с ранениями, которые передвигаются на инвалидной коляске. Из одного конца города в другой они не могут проехать в городском транспорте. По сути, сегодня у нас для людей с инвалидностью только инклюзивный пляж создан, — говорит Олег Соколов.

Действительно, рядом с городским пляжем «Дельфин» есть и пандусы для спуска в воду, и электромобили для подвоза людей, и лифт. Но как сюда добраться по городу?

— Несколько месяцев назад я сделал запрос в городской департамент транспорта и увидел, что на каждом маршруте есть автобус, который перевозит людей с инвалидностью. Даже график движения получил, — рассказывает Алексей Асауленко. — Но мы с Олегом Соколовым при участии департамента транспорта решили проверить, так ли это на самом деле. И уже во время первой проверки стало понятно, что все хорошо только на бумаге.

Проверка общественного транспорта

Во время проверки были проанализированы все автобусные маршруты города. Согласно договору, каждая из восьми компаний-перевозчиков обязалась обеспечить необходимые условия для обслуживания лиц с инвалидностью. Но на деле не все из них смогли выполнить даже базовое требование — поставить на маршрут хотя бы один инклюзивный автобус.

Среди других обнаруженных недостатков — неработающие или недоступные для человека с инвалидностью кнопки сигнала, несоблюдение графиков передвижения инклюзивных автобусов, их неудобство.

— Так называемые пандусы в автобусах… С первого взгляда понятно, что их никогда не использовали. Водители даже не совсем понимают, как они раскладываются, — рассказывает Алексей Асауленко. — В автобусе на 208-м маршруте водитель вообще не смог вытащить пандус. На Слободке в «Богданах» на маршрутах 197, 198, 214 нам показали какие-то металлические доски, которые надо устанавливать под огромным углом. Использовать их невозможно — в автобус нельзя заехать даже с помощью водителя.

Из хорошего — наличие действительно удобных для всех, современных автобусов на маршрутах компаний «Стар Транс» и «Севертранс». Правда, по словам Асауленко, появились они уже в процессе проверки.

Однако найти подходящий автобус — это только полдела, ведь в Одессе даже тротуары и остановки не всегда доступны для людей на инвалидных колясках.

Надежда на новые автобусы

Реальность военного времени диктует новые правила, игнорировать которые перевозчикам не удастся, отмечает директор городского департамента транспорта Артем Сидоренко. Уже сейчас на каждом маршруте необходимо иметь качественно оборудованный автобус для людей с инвалидностью. И со временем количество такого транспорта должно увеличиваться.

А пока, сообщает Алексей Асауленко, получено согласие всех перевозчиков на оборудование GPS-навигаторами автобусов для людей с инвалидностью. Они позволят определять точное время прибытия маршруток на остановки. Также стало известно, что в ближайшее время инклюзивный автобус появится на маршруте в направлении Куяльника — его предоставит перевозчик ЧП «АТП Киностудии». Еще несколько современных автобусов приобрела компания «Вираж».



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