Новости Одессы и Одесской области

Одесса срочно нуждается в ремонте тротуаров: его стоимость будет равна бюджету города

Одесса срочно нуждается в ремонте тротуаров: его стоимость будет равна бюджету города

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что тротуары в городе в ужасном состоянии. Это создает неудобства для одесситов, это замечают приезжие, что портит их впечатления от города. Но стоимость ремонта всех тротуаров заоблачная. Подробности публикует «Одесская Жизнь».

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Чтобы тротуары в Одессе были столь же качественные, как и дороги, к их ремонту нужно подходить комплексно – менять не только покрытие, но и проблемные коммуникации. Об этом рассказал мэр Геннадий Труханов одесским журналистам в предновогоднем интервью.

— Надо оценивать ситуацию трезво. Конечно, можно просто положить плитку или асфальт и на время закрыть вопрос. Но если мы говорим по-взрослому, то должен быть комплексный подход, как мы сделали с Ришельевской — полностью поменять коммуникации, посмотреть, в каком состоянии водоотвод и водоснабжение. Если делать, то делать правильно, чтобы потом не нужно было каждый год перекапывать и перекладывать, — рассказал он.

По подсчетам, проведенным несколько лет назад, на этот проект городу необходимо было 10 миллиардов гривен. Но сейчас это будет стоить дороже, заявил Труханов. Отметим, что весь бюджет Одессы на 2024 год составлял около 12 млрд. гривен.

Уже многие годы Одесса системном работает над созданием безбарьерности:на тротуарах появились пандусы и тактильная плитка.

— Мы продолжим системное улучшение тротуаров, но сейчас деньги в первую очередь на ВСУ, — добавил мэр.

Читайте также: Мэр Одессы в новогоднем поздравлении озвучил планы на 2025 год (видео)

Напоминаем, что в таком же плачевном состоянии теплотрассы и сколько стоит их замена.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2025, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua