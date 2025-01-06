Одесса срочно нуждается в ремонте тротуаров: его стоимость будет равна бюджету города

Чтобы тротуары в Одессе были столь же качественные, как и дороги, к их ремонту нужно подходить комплексно – менять не только покрытие, но и проблемные коммуникации. Об этом рассказал мэр Геннадий Труханов одесским журналистам в предновогоднем интервью.

— Надо оценивать ситуацию трезво. Конечно, можно просто положить плитку или асфальт и на время закрыть вопрос. Но если мы говорим по-взрослому, то должен быть комплексный подход, как мы сделали с Ришельевской — полностью поменять коммуникации, посмотреть, в каком состоянии водоотвод и водоснабжение. Если делать, то делать правильно, чтобы потом не нужно было каждый год перекапывать и перекладывать, — рассказал он.

По подсчетам, проведенным несколько лет назад, на этот проект городу необходимо было 10 миллиардов гривен. Но сейчас это будет стоить дороже, заявил Труханов. Отметим, что весь бюджет Одессы на 2024 год составлял около 12 млрд. гривен.

Уже многие годы Одесса системном работает над созданием безбарьерности:на тротуарах появились пандусы и тактильная плитка.

— Мы продолжим системное улучшение тротуаров, но сейчас деньги в первую очередь на ВСУ, — добавил мэр.

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Напоминаем, что в таком же плачевном состоянии теплотрассы и сколько стоит их замена.