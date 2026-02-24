Ключевые моменты:

В Одессе ночью возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Температура в городе: +1+3°С ночью и +3+5°С днем.

По области ночью дождь и мокрый снег, днем преимущественно сухо, до +7°С.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, на дорогах во время осадков видимость 1-2 км.

Прогноз погоды в Одессе на 25 февраля

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 3-5°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 25 февраля

По Одесской области в среду синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем 2-7°С тепла.

На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км.

Фото Анны Баратынской