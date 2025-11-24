море

Прогноз погоды в Одессе на 25 ноября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем 12-14°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 25 ноября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 12-17°С.

Читайте также:

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме