Прогноз погоды в Одессе на 25 ноября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем 12-14°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 25 ноября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 12-17°С.
Читайте также:
- Лукашенко заявил, что война в Украине скоро закончится
- Юным героям из Одесской области Зеленский вручил медали
- Одесский юмор: нежелание убирать и спиритическая конференция
Спросить AI: