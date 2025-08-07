море, пляж

Прогноз погоды в Одессе на 8 августа

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 28-30°С.

Температура морской воды 23-24°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 8 августа

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем 28-33°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме