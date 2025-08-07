Прогноз погоды в Одессе на 8 августа
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 8 августа
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции:
- От Строганова до Чайки: почему имя первого почетного гражданина Одессы стерли с карты (видео)
- Восстановили водообмен — вернули жизнь: экопобеда на Тузловских лиманах
- Воронцовский маяк стал символом Одессы: что известно о легендарном сооружении