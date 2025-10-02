Прогноз погоды в Одессе на 3 октября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 15-17°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 3 октября

Облачно с прояснениями. Местами дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 13-18°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

