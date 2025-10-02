Прогноз погоды в Одессе на 3 октября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 15-17°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 3 октября
Облачно с прояснениями. Местами дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 5-10°С, днем 13-18°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции:
- Одесский юмор: провал дедушки и шапка для мамы
- «Савицкий парк» ждет реконструкция: что и когда планируют сделать
- В Одессе ввели жесткие правила ухода за фасадами в историческом центре