Ключевые моменты:

В Одессе 31 декабря — облачно, без осадков и с западным ветром.

Температура воздуха: ночью мороз, днем — около нуля.

В области местами возможен небольшой снег и ухудшение видимости на дорогах.

Погода в Одессе 31 декабря

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, 31 декабря, в Одессе будет облачно, но без существенных осадков. Ожидается западный ветер со скоростью 9–14 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до 2–4 градусов мороза, а днем потеплеет до 0–2 градусов выше нуля.

Погода в Одесской области 31 декабря

В Одесской области также сохранится облачная погода. В некоторых районах пройдет небольшой снег. Ветер будет западный, 9–14 м/с.

Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Водителям стоит быть внимательными: на автодорогах области местами во время осадков видимость может снижаться до 1–2 километров.

Фото — Анна Баратинская