Ключевые моменты:

  • В Одессе и области объявлен «желтый» уровень опасности из-за порывов ветра до 17 м/с.
  • На побережье ожидается сильное волнение моря, при этом осадков в регионе не предвидится.
  • Температурные показатели будут колебаться от ночных морозов до +7°С в дневное время.

Прогноз погоды в Одессе на 2 января

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с с порывами до 12-17 м/с.

Температура ночью 2-4°С мороза, днем 4-6°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 2 января

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 2-7°С мороза, днем 2-7°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

