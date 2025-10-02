Ключевые моменты:

В одесских соцсетях распространяют информацию о том, что «Инфоксводоканал» не включил насосные станции вовремя, что привело к масштабным подтоплениям во время ливня 30 сентября;

Компания опровергла обвинения, заявив, что не отвечает за ливневую канализацию и что насосные станции работают круглосуточно;

В официальном обращении пояснили, что насосные станции предназначены для перекачки только хозяйственно-бытовых стоков;

В Одессе проводится расследование обстоятельств подтоплений по поручению Президента Украины.

В компании подготовили обращение к одесситам, в котором прокомментировали ситуацию. «Одесская жизнь» приводит текст этого обращения полностью.

Социальными сетями и Телеграм-каналами распространяется информация со ссылкой на анонимные источники, что «Инфоксводоканал» якобы отвечает за работу всех насосных станций, которые не включили вовремя, что привело к масштабным подтоплениям.

Хотим напомнить. что «Инфоксводоканал» отвечает только за питьевое водоснабжение и отведение ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ стоков. К отводу ливневых (дождевых) стоков, обслуживанию ливневой сети канализации наша компания не имеет никакого отношения и это не входит в компетенцию водоканала. Это совсем другая система.

Относительно работы насосных станций. Еще раз хотим обратить внимание, особенно «экспертов» и «источников» некоторых Телеграм-каналов. Канализационно-насосные станции водоканала предназначены для перекачки ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ стоков в станции биологической очистки. Их не нужно включать, как говорят «диванные эксперты», это полная чушь. Во-первых, насосные станции не выключаются никогда, ведь работают круглосуточно. И во-вторых, их работа не может влиять на затопление города осадками.

И самое главное. Во исполнение поручения Президента Украины сейчас в Одессе проводится всестороннее расследование и проверка всех обстоятельств, имевших место во время стихийного бедствия.