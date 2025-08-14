Бесплатка 15-17 августа 2025

Ключевые моменты:

  • Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 15-17 августа.

Эти выходные в Одессе обещают быть богатыми на интересные события: пять арт-фестивалей, концерты и дискуссии – есть из чего выбирать.

На рассвете город заиграет нежными аккордами рояля – встреча солнца под звуки живой музыки станет моментом, который невозможно забыть. Далее – пространство для современной культуры и искусства: от авангардных музыкальных экспериментов до живых встреч с историей и археологией нашего города.

В уютных локациях откроются выставки, где графика и слово создадут свой особый календар, а в Городском саду будет царить молдавский колорит. Воскресный день подарит и путешествие в мир кино, и возможность прикоснуться к ретро-транспорту, и найти сокровища на творческой распродаже. А вечером – кино под открытым небом и истории, которые вдохновляют. Эти дни созданы для того, чтобы наполниться впечатлениями, встретить интересных людей и открыть для себя Одессу с новых сторон. Не пропустите свой момент лета.

  • Что: Пианотерапия
  • Где: 16 ст. В. Фонтана
  • Когда: 15-17 августа, 18:00
  • Что: Открытие выставки «Календарь на двоих. Графическое десятилетие»
  • Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского, Музей украинской книги
  • Когда: 16 августа, 15:00

  • Что: Пианоморе
  • Где: Ланжерон, плиты
  • Когда: 17 августа, 5.56

  • Что: Гараж сейл
  • Где: Троицкая, 43, КЦ Юнион
  • Когда: 17 августа, 14:00-21:00

