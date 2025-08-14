Ключевые моменты:
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 15-17 августа.
Эти выходные в Одессе обещают быть богатыми на интересные события: пять арт-фестивалей, концерты и дискуссии – есть из чего выбирать.
На рассвете город заиграет нежными аккордами рояля – встреча солнца под звуки живой музыки станет моментом, который невозможно забыть. Далее – пространство для современной культуры и искусства: от авангардных музыкальных экспериментов до живых встреч с историей и археологией нашего города.
В уютных локациях откроются выставки, где графика и слово создадут свой особый календар, а в Городском саду будет царить молдавский колорит. Воскресный день подарит и путешествие в мир кино, и возможность прикоснуться к ретро-транспорту, и найти сокровища на творческой распродаже. А вечером – кино под открытым небом и истории, которые вдохновляют. Эти дни созданы для того, чтобы наполниться впечатлениями, встретить интересных людей и открыть для себя Одессу с новых сторон. Не пропустите свой момент лета.
- Что: Пиано-рассвет
- Где: 16 ст. В. Фонтана
- Когда: 15-17 августа, 05:56
- Что: Фестиваль современной культуры «Поруч»
- Где: Локации города
- Когда: 15-16 августа
- Что: Фестиваль современного искусства «Два дня и две ночи новой музыки»
- Где: Нины Строкатой, 15, Одесская филармония
- Когда: 15 августа, 16:00
- Что: Археологическое открытие Хаджибея: Встреча с Андреем Красножоном
- Где: Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского
- Когда: 15 августа, 16:00
- Что: Пианотерапия
- Где: 16 ст. В. Фонтана
- Когда: 15-17 августа, 18:00
- Что: Открытие выставки «Календарь на двоих. Графическое десятилетие»
- Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского, Музей украинской книги
- Когда: 16 августа, 15:00
- Что: Фестиваль молдавской культуры
- Где: Городской сад, Ротонда
- Когда:16 августа, 16:00-19:00
- Что: Пианоморе
- Где: Ланжерон, плиты
- Когда: 17 августа, 5.56
- Что: Проект «Книга в кадре» просмотр и обсуждение фильма «Довбуш»
- Где: Библиотеки города
- Когда: 17 августа, 12:00-15:00
- Что: Экскурсия музеем Горэлектротранспорта
- Где: Алексеевская площадь, 21, Депо
- Когда: 17 августа, 12:00
- Что: Гараж сейл
- Где: Троицкая, 43, КЦ Юнион
- Когда: 17 августа, 14:00-21:00
- Что: Фестиваль короткометражного кино «Манифест»
- Где: Соборная площадь, 2, Галерея «Диалоги»
- Когда: 17 августа, 18:00.
