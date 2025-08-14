Ключевые моменты:

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 15-17 августа.

Эти выходные в Одессе обещают быть богатыми на интересные события: пять арт-фестивалей, концерты и дискуссии – есть из чего выбирать.

На рассвете город заиграет нежными аккордами рояля – встреча солнца под звуки живой музыки станет моментом, который невозможно забыть. Далее – пространство для современной культуры и искусства: от авангардных музыкальных экспериментов до живых встреч с историей и археологией нашего города.

В уютных локациях откроются выставки, где графика и слово создадут свой особый календар, а в Городском саду будет царить молдавский колорит. Воскресный день подарит и путешествие в мир кино, и возможность прикоснуться к ретро-транспорту, и найти сокровища на творческой распродаже. А вечером – кино под открытым небом и истории, которые вдохновляют. Эти дни созданы для того, чтобы наполниться впечатлениями, встретить интересных людей и открыть для себя Одессу с новых сторон. Не пропустите свой момент лета.

Что: Пиано-рассвет

Пиано-рассвет Где: 16 ст. В. Фонтана

16 ст. В. Фонтана Когда: 15-17 августа, 05:56

Что: Фестиваль современной культуры «Поруч»

Фестиваль современной культуры «Поруч» Где: Локации города

Локации города Когда: 15-16 августа

Что: Фестиваль современного искусства «Два дня и две ночи новой музыки»

Фестиваль современного искусства «Два дня и две ночи новой музыки» Где: Нины Строкатой, 15, Одесская филармония

Нины Строкатой, 15, Одесская филармония Когда: 15 августа, 16:00

Что: Археологическое открытие Хаджибея: Встреча с Андреем Красножоном

Археологическое открытие Хаджибея: Встреча с Андреем Красножоном Где: Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского

Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского Когда: 15 августа, 16:00

Что: Пианотерапия

Пианотерапия Где: 16 ст. В. Фонтана

16 ст. В. Фонтана Когда: 15-17 августа, 18:00

Что: Открытие выставки «Календарь на двоих. Графическое десятилетие»

Открытие выставки «Календарь на двоих. Графическое десятилетие» Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского, Музей украинской книги

Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского, Музей украинской книги Когда: 16 августа, 15:00

Что: Фестиваль молдавской культуры

Фестиваль молдавской культуры Где: Городской сад, Ротонда

Городской сад, Ротонда Когда:16 августа, 16:00-19:00

Что: Пианоморе

Пианоморе Где: Ланжерон, плиты

Ланжерон, плиты Когда: 17 августа, 5.56

Что: Проект «Книга в кадре» просмотр и обсуждение фильма «Довбуш»

Проект «Книга в кадре» просмотр и обсуждение фильма «Довбуш» Где: Библиотеки города

Библиотеки города Когда: 17 августа, 12:00-15:00

Что: Экскурсия музеем Горэлектротранспорта

Экскурсия музеем Горэлектротранспорта Где: Алексеевская площадь, 21, Депо

Алексеевская площадь, 21, Депо Когда: 17 августа, 12:00

Что: Гараж сейл

Гараж сейл Где: Троицкая, 43, КЦ Юнион

Троицкая, 43, КЦ Юнион Когда: 17 августа, 14:00-21:00

Что: Фестиваль короткометражного кино «Манифест»

Фестиваль короткометражного кино «Манифест» Где: Соборная площадь, 2, Галерея «Диалоги»

Соборная площадь, 2, Галерея «Диалоги» Когда: 17 августа, 18:00.

