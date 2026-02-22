Ключевые моменты:

  • Облачно с прояснениями, без существенных осадков в Одессе.
  • Температура ночью до -8°С по области, днем до +7°С.
  • Ночью местами гололедица на дорогах области.

Прогноз погоды в Одессе на 23 февраля

По Одессе в понедельник облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-5°С мороза, днем 3-5°С тепла.

Напомним, сегодня в части Одессы на день отключат воду

Прогноз погоды в Одесской области на 23 февраля

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Днем местами небольшие осадки. Ночью местами гололедица.

Ветер северо-западный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°С мороза, днем 2-7°С тепла.

На автодорогах области ночью местами гололедица, видимость хорошая.

Читайте также: Вилковские рыбаки в Одесской области могут остаться без дунайской сельди: что срывает сезон.

Автор фото – Игорь Белов

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме