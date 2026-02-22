Ключевые моменты:
- Облачно с прояснениями, без существенных осадков в Одессе.
- Температура ночью до -8°С по области, днем до +7°С.
- Ночью местами гололедица на дорогах области.
Прогноз погоды в Одессе на 23 февраля
По Одессе в понедельник облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5°С мороза, днем 3-5°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 23 февраля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Днем местами небольшие осадки. Ночью местами гололедица.
Ветер северо-западный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8°С мороза, днем 2-7°С тепла.
На автодорогах области ночью местами гололедица, видимость хорошая.
Автор фото – Игорь Белов
