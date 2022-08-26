Спросите у доктора: приступы тахикардии – что это и как бороться?

Если у вас периодически возникает ощущение, что сердце бьется учащенно и как будто хочет выскочить из груди, это может говорить о приступах тахикардии.

Что это за патология и как с ней бороться, объяснила кардиолог Лилия Майорова.

Тахикардия: на что нужно обратить внимание?

Тахикардия – это нарушение сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений в минуту превышает 90 ударов в состоянии покоя (в норме этот показатель – от 60 до 80 в минуту).

Учащенное сердцебиение может появляться и у совершенно здоровых людей как ответ организма на интенсивную нагрузку или стресс. Но если пульс заметно ускоряется даже при легкой активности или в спокойном состоянии и сопровождается такими тревожными признаками, как одышка, головокружение, слабость, мелькание темных пятен перед глазами, сильный кашель, боль в груди, причиной тахикардии могут быть заболевания сердца или другие патологии. В любом случае учащенное сердцебиение – это не самостоятельная болезнь, а симптом, требующий внимания.

Отчего возникают приступы тахикардии?

Тахикардию разделяют на физиологическую и патологическую.

Физиологическая. В этом случае у человека отсутствуют патологии со стороны сердечно-сосудистой системы и поражения сердечной мышцы. Такой вид тахикардии возникает в ответ на выброс адреналина и повышение потребности организма в кислороде вследствие занятий спортом, физической работы, психоэмоционального напряжения, жары и духоты, а также употребления некоторых лекарств.

При физиологической тахикардии изменение частоты сердечных сокращений носит временный характер и после устранения провоцирующего фактора сердцебиение постепенно приходит в норму.

Патологическая. Такой вид тахикардии развивается как следствие различных заболеваний и состояний. Чаще всего это сердечно-сосудистые патологии: гипертония, кардиосклероз, пороки сердца, инфаркт миокарда, поражения сердечной мышцы (миокардит, перикардит), сердечная недостаточность. Также ее причиной могут стать болезни щитовидной железы и надпочечников, сахарный диабет, анемия, гормональная перестройка организма, лихорадка при инфекционных заболеваниях.

Иногда проблемы с сердцебиением вызывает резкая и значительная потеря массы тела.

Если оставлять без внимания патологическую тахикардию и вызвавшую ее причину, могут развиться осложнения в виде обмороков, возникновения тромбов, сердечной астмы, аритмического шока.

Укрепляем сердце

Если у вас есть склонность к тахикардии, поддержать и укрепить сердце помогут следующие меры:

нормализуйте рацион: важно питаться регулярно и небольшими порциями, избегая перекусов и переедания;

ежедневно хотя бы час проводите на свежем воздухе;

будьте физически активны: ходите пешком минимум три-четыре километра в день, занимайтесь скандинавской ходьбой, танцами, плаванием, но тренировки должны проходить без перенапряжения;

приучите себя пить вместо черного чая настои успокоительных трав: мяты, мелиссы, ромашки, пустырника, лаванды, валерианы.

Как диагностировать и лечить тахикардию?

Чтобы определить вид и причину развития тахикардии, необходимы консультация кардиолога и ряд обследований: электрокардиограмма, суточное холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокардиография (УЗИ сердца), анализы крови (общий, биохимический, на гормоны щитовидной железы, на кардиомаркеры). Дополнительно может понадобиться консультация эндокринолога или другого узкого специалиста.

Лечат тахикардию в основном медикаментозно, назначая антиаритмические и седативные препараты, при гипертонии – лекарства для понижения артериального давления. В некоторых случаях для устранения причины учащенного сердцебиения необходимо хирургическое вмешательство (при пороках сердца, сердечной недостаточности, после инфаркта, при гиперфункции щитовидной железы, опухолях почек или надпочечников).

Что делать при приступе тахикардии?

Если у вас внезапно начался приступ тахикардии, попробуйте купировать его одним из простых способов:

сделайте глубокий вдох и протолкните воздух вниз, как будто вы тужитесь, повторите несколько раз;

как будто вы тужитесь, повторите несколько раз; задержите дыхание на 10 секунд в фазе глубокого вдоха – это обычно замедляет пульс на 15-20 ударов в минуту;

– это обычно замедляет пульс на 15-20 ударов в минуту; на 10-15 секунд сильно напрягите мышцы живота и конечностей, повторите несколько раз с интервалом в 1-2 минуты.

Ирина Лебединец