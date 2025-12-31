Ключевые моменты:

Слабая магнитная буря G1 в новогоднюю ночь (31 декабря — 1 января 2026 года).

Вспышка M4 и выброс из пятна AR4318 (28 декабря).

Прогноз на 31 декабря

Астрофизики сигнализируют о геомагнитной активности именно в новогоднюю ночь. Солнечная вспышка класса M4 и выброс корональной массы из пятна AR4318, зафиксированные 28 декабря, повлекут за собой это явление. Шлейф достигнет Земли 31 декабря или в начале 1 января 2026 года.

Прогнозы центров несколько отличаются: NOAA Space Weather Prediction Center ожидает старт бури 1 января, а Solen.info – уже 31 декабря.

Мощность G1 (минимальный уровень), поэтому волноваться не стоит. Возможны лишь слабые перебои в электросетях и малый эффект на спутники.

Дополнительно, корональная дыра CH1337 усугубит солнечный ветер на праздниках, но комбинация факторов не нанесет значительного вреда. В Украине буря пройдет незаметно, полярное сияние видно только за Полярным кругом.

