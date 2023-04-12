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Ишемическая болезнь сердца: как вовремя распознать проблемы

Ишемическая болезнь сердца: как вовремя распознать проблемы

Болезнь сердца не всегда выявляется на ранних этапах. На что обращать внимание, чтобы не пропустить симптомы болезни сердца, рассказала врач-терапевт высшей категории Анна Кондратьева.

Что такое ишемическая болезнь сердца

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – это заболевание, вызванное недостаточным кровоснабжением сердечной мышцы (миокарда) и чаще всего возникающее из-за атеросклеротического поражения коронарных артерий. Не получая в нужном количестве кислорода и питательных веществ, сердце начинает хуже справляться со своими функциями. 

ИБС – одна из самых распространенных сердечных патологий в мире и одна из основных причин инвалидизации и смертности. В группе риска – пациенты старше 50 лет, люди с лишним весом и наследственной предрасположенностью. Мужчины страдают от ИБС чаще женщин.

Ишемическая болезнь сердца может протекать остро и хронически, проявляясь как инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, стенокардия или аритмия. ИБС также может стать причиной внезапной сердечной смерти из-за остановки сердца, вызванной резким уменьшением количества поставляемой к нему крови из-за полной закупорки большой артерии.

Отчего возникает заболевание сердца

В большинстве случаев причина нарушения кровоснабжения – это значительное сужение или даже закупорка просвета коронарных артерий из-за образования атеросклеротических бляшек. Другие причины – это спазм сосудов, нарушение микроциркуляции и тромбоз, которые обычно также развиваются на фоне атеросклероза.

К факторам риска развития ИБС относится и наличие у человека сахарного диабета, патологий щитовидной железы, артериальной гипертензии, желчнокаменной болезни, хронических заболеваний почек, нарушения обмена веществ, синдрома остановки дыхания во сне.

Кроме того, спровоцировать возникновение проблем с сердцем способны длительный стресс, малоподвижный образ жизни, активное курение и злоупотребление алкоголем, а также неправильное питание. 

Как проявляется патология сердца

Симптомы заболевания во многом зависят от вида стенокардии. Например, так называемая «немая» форма ИБС вообще не вызывает жалоб со стороны больного и обычно диагностируется при проведении профилактической ЭКГ. 

  • К ранним признакам болезни относят одышку, изменение сердечного ритма, повышение артериального давления.
  • С развитием заболевания основным симптомом становится давящая или сжимающая боль за грудиной или в области сердца, которая может отдавать в спину, шею, левое плечо и даже в нижнюю челюсть.
  • При хронической форме заболевания боль возникает первоначально во время физической нагрузки или стресса. Приступы обычно длятся несколько минут и купируются приемом нитроглицерина.
  • При острой форме ИБС развивается инфаркт миокарда или предынфарктное состояние — нестабильная стенокардия.

Когда звонить в «скорую»

Основной признак инфаркта миокарда — сильная острая боль за грудиной, длящаяся от 15 минут до часа и не стихающая после приема нитроглицерина. Обычно она возникает после нагрузки или из-за гипертонического криза. Также у больного могут наблюдаться холодный липкий пот, тошнота, головокружение, одышка, непродуктивный кашель, страх смерти.

Какое лечение назначается при проблемах с сердцем

врач-терапевт Анна Кондратьева

Для диагностики ИБС необходим ряд лабораторных и инструментальных исследований: общие анализы мочи и крови, биохимический анализ крови, УЗИ сердца, ЭКГ, холтеровское (суточное) мониторирование сердечного ритма, тесты с нагрузкой. По решению врача пациенту могут назначаться и другие обследования. 

Лечение ИБС во многом зависит от формы патологии и обычно включает в себя прием препаратов, снижающих уровень холестерина, разжижающих кровь, расширяющих сосуды, выводящих лишнюю жидкость из организма, нормализующих сердечный ритм и артериальное давление.

Если лекарственная терапия неэффективна, у пациента есть поражение главной коронарной артерии, сахарный диабет и другие показания, могут быть рекомендованы кардиохирургические операции (стентирование, аортокоронарное шунтирование), разными способами восстанавливающие нормальные условия для кровоснабжения сердца.  

Здоровый образ жизни

И для лечения, и для профилактики ИБС очень важно вести здоровый образ жизни. Также необходимо контролировать показатели холестерина и артериального давления. Кроме того, даже без жалоб на здоровье нужно минимум раз в год делать кардиограмму.

Ирина Лебединец

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Редакция ПРОФИЛЬ

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