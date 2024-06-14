Здоровое сердце без перебоев: как предупредить и победить экстрасистолию

Что такое экстрасистолия?

Самый распространенный вид аритмии сердца — экстрасистолия. Она наблюдается как минимум у 70 процентов людей всех возрастов и в большинстве случаев не требует лечения. Для этого вида аритмии характерны внеочередные сокращения сердца или его отдельных участков. Эти «внеплановые» электрические импульсы называются экстрасистолами. Часто экстрасистолы бывают единичными и бессимптомными, их случайно обнаруживают лишь при проведении электрокардиограммы или УЗИ сердца. Но некоторые пациенты могут ощущать перебои в работе сердца, ощущение его замирания или «кувырков».

Почему возникает сбой в работе сердца?

Экстрасистолия считается симптомом, а не самостоятельным заболеванием. Причины ее возникновения разделяют на две основные группы: функциональные (нейрогенные) и органические (патологические).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ. К ним относятся стресс, эмоциональное или физическое напряжение, переутомление, курение, злоупотребление крепким чаем, кофе, алкоголем. Вызвать функциональный сбой сердечного ритма способны также неврозы (панические атаки, фобии, тревожное расстройство), остеохондроз шейного отдела позвоночника, интоксикация организма различными химическими веществами, в том числе лекарствами. Но такой сбой не угрожает жизни человека и может самостоятельно пройти при устранении провоцирующих факторов.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ. В то же время экстрасистолы органического происхождения развиваются на фоне серьезных изменений в сердечной мышце в виде очагов ишемии, дистрофии, некроза или кардиосклероза, возникших в основном вследствие различных заболеваний сердечно-сосудистой системы (ишемической болезни сердца, пороков сердца, миокардитов и т.д.). Экстрасистолия без лечения может вызвать серьезные осложнения: инфаркт, инсульт или внезапную остановку сердца.

Иногда причиной развития экстрасистолии становятся патологии желудочно-кишечного тракта, легких или щитовидной железы, а также анемия.

Основные симптомы экстрасистолии

К самым характерным проявлениям этого вида аритмии относятся жалобы на толчки и сильные удары сердца, ощущение его замирания или «переворачивания», учащенное сердцебиение, боль в груди.

Кроме того, человек может иметь проблемы со сном, испытывать сильную тревогу и страх, нехватку воздуха, приступы жара и потливости, общую слабость, — такие симптомы более характерны для экстрасистол функционального происхождения. Если сбой сердечного ритма провоцирует недостаток мозгового кровообращения, возможны головокружения, обмороки, нарушения чувствительности различных частей тела.

Как лечится экстрасистолия

Для выявления экстрасистолии чаще всего применяют такие методы обследований, как электрокардиография (ЭКГ), суточный холтеровский мониторинг ЭКГ, нагрузочные тесты, УЗИ, КТ или МРТ сердца.

После комплексного обследования кардиолог назначает лечение аритмии, зависящее от ее вида и локализации. Редкие и бессимптомные экстрасистолы не требуют терапии, таким пациентам рекомендуется лишь регулярно проходить обследование. Если же аритмия частая и вызвана болезнями сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной системы, прежде всего необходимо лечение основного заболевания. Кроме того, больному назначаются препараты для нормализации сердечного ритма и артериального давления, седативные средства, антидепрессанты и т.д.

При тяжелых формах аритмии и высоком риске осложнений может потребоваться хирургическое лечение. Для этого применяют метод радиочастотной абляции (РЧА) — точечное прижигание тканей, в которых зарождаются патологические импульсы. Процедуру обычно проводят малоинвазивным методом — катетер вводят в сердце через крупные сосуды.

Помогут бобы и орехи

Для профилактики развития и повторения приступов этого вида аритмии важно регулярно употреблять продукты, богатые калием и магнием, это фасоль, бобы, орехи, отруби, тыквенные и подсолнечные семечки, гречка, курага, финики, изюм, бананы.