Ключевые моменты:

Сегодня фиксируется сильная магнитная буря с К-индексом от 5 до 6 баллов.

Возможны головные боли, скачки давления и быстрая утомляемость.

Геомагнитное возмущение сохранится и 31 декабря.

Метеозависимым людям стоит ограничить физические нагрузки и следить за водным балансом.

По данным астросиноптиков, показатель активности магнитного поля (К-индекс) сегодня достиг отметки 5-6 баллов. Согласно классификации, это уровень полноценного магнитного шторма, который может влиять не только на самочувствие людей, но и на работу точных приборов и систем связи.

Чего ожидать?

В такие дни многие ощущают:

давящие головные боли и головокружение;

повышенную раздражительность и резкие смены настроения;

ломоту в суставах и обострение хронических заболеваний;

нарушение сна.

Как пережить «солнечный удар» перед праздником?

Врачи советуют не списывать недомогание на обычную усталость от подготовки к Новому году. Чтобы минимизировать влияние бури:

Снизьте темп: Перенесите тяжелую уборку или тренировки на другой день.

Пересмотрите меню: ограничьте кофе , алкоголь и слишком жирную пищу. Отдайте предпочтение травяным чаям.

, алкоголь и слишком жирную пищу. Отдайте предпочтение травяным чаям. Контролируйте давление: если вы гипертоник, держите необходимые лекарства под рукой.

Ожидается, что магнитное поле начнет стабилизироваться только к вечеру 1 января. Берегите себя и дайте организму немного отдыха перед главной ночью года!