Ключевые моменты:
- Сегодня фиксируется сильная магнитная буря с К-индексом от 5 до 6 баллов.
- Возможны головные боли, скачки давления и быстрая утомляемость.
- Геомагнитное возмущение сохранится и 31 декабря.
- Метеозависимым людям стоит ограничить физические нагрузки и следить за водным балансом.
По данным астросиноптиков, показатель активности магнитного поля (К-индекс) сегодня достиг отметки 5-6 баллов. Согласно классификации, это уровень полноценного магнитного шторма, который может влиять не только на самочувствие людей, но и на работу точных приборов и систем связи.
Чего ожидать?
В такие дни многие ощущают:
- давящие головные боли и головокружение;
- повышенную раздражительность и резкие смены настроения;
- ломоту в суставах и обострение хронических заболеваний;
- нарушение сна.
Читайте также: Что надо делать, чтобы быстрее заснуть
Как пережить «солнечный удар» перед праздником?
Врачи советуют не списывать недомогание на обычную усталость от подготовки к Новому году. Чтобы минимизировать влияние бури:
- Снизьте темп: Перенесите тяжелую уборку или тренировки на другой день.
- Пересмотрите меню: ограничьте кофе, алкоголь и слишком жирную пищу. Отдайте предпочтение травяным чаям.
- Контролируйте давление: если вы гипертоник, держите необходимые лекарства под рукой.
Ожидается, что магнитное поле начнет стабилизироваться только к вечеру 1 января. Берегите себя и дайте организму немного отдыха перед главной ночью года!
Спросить AI: