Ключевые моменты:

Стоимость проезда в маршрутках увеличили с 12 до 16 гривен.

Повышение связано с ростом цен на топливо, зарплаты и обслуживание транспорта.

Новый тариф действует с 1 февраля.

Стоимость проезда в Белгороде-Днестровском: новый тариф

Исполнительный комитет Белгород-Днестровского городского совета утвердил новую цену на проезд в городских маршрутках. Теперь пассажиры платят 16 гривен вместо прежних 12 гривен.

Как сообщили на заседании исполкома, перевозчик повысил цену заранее, без отдельного решения исполкома, однако позже тариф был официально утвержден.

Новая стоимость проезда вступила в силу с 1 февраля. О планах повысить цену пассажиров предупреждали заранее — объявления о подорожании появились в салонах маршруток еще в январе.

Причины повышения тарифа

В горсовете объяснили повышение тарифа резким ростом расходов перевозчиков. При рассмотрении вопроса учли экономические расчеты и обращения транспортной компании.

Среди основных причин:

значительное подорожание топлива;

рост минимальной заработной платы и, соответственно, зарплат водителей;

увеличение стоимости шин, лицензий и других эксплуатационных расходов.

По данным горсовета, с 2021 года цена топлива выросла почти вдвое — с 21 до 45 гривен за литр. Минимальная зарплата увеличилась с 6 500 до 8 647 гривен, из-за чего расходы на оплату труда водителей выросли примерно на 67%.

Тем временем, власти Одессы периодически проводят проверки технического состояния городских маршруток и разрабатывают концепции развития городского транспорта, которые позволили бы отказаться от них вообще. Правда — в течение неопределенного времени.