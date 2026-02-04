Ключевые моменты:

В Одессе продолжают работу бесплатные социальные автобусы.

Мэрия обнародовала график на 4 февраля.

Для справок предоставлены контакты горячей линии.

По информации Одесского городского совета, движение социальных автобусов сегодня осуществляется по такому графику:

При этом городские власти подчеркивают: указанное расписание движения является информационным и не учитывает возможные изменения дорожных условий движения, задержку в движении или кратковременный сход автобуса по техническим причинам.

Также в мэрии сообщают: больше информации о работе социальных маршрутов можно узнать в информационном центре по телефонам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

Напомним, одесситы массово обращаются с жалобами на нерегулярность движения социальных автобусов и их малое количество. Редакция «Одесской жизни» подала официальный запрос к власти еще 7 января, чтобы получить ответы на самые распространенные вопросы пассажиров. Однако вместо содержательной информации журналисты получили ряд формальных отписок и перенаправлений между ведомствами. Городская администрация до сих пор не предоставила разъяснений по продлению графика движения и устранению проблем с расписанием.

