Ключевые моменты:

Дом ребенка №1 станет центром медицинской реабилитации и паллиативной помощи.

Дом ребенка «Солнышко» преобразуют в центр социальной поддержки детей и семей.

В учреждениях сейчас находятся около 200 детей, многие из них нуждаются в постоянной медпомощи.

Реорганизация домов ребенка в Одессе: решение исполкома

4 февраля 2026 года исполнительный комитет Одесского городского совета поддержал решение о структурных изменениях в двух специализированных городских домах ребенка, которые подчиняются Департаменту здравоохранения. Речь идет о домах ребенка №1 и «Солнышко».

По данным мэрии, сегодня в этих домах ребенка проживают около 200 детей, большинство из которых имеют неврологические и другие серьезные заболевания. Здесь находятся не только дети, лишенные родительской опеки. По заявлениям родителей, в учреждения временно принимают и детей, состояние здоровья которых не позволяет ухаживать за ними дома без помощи врачей и специального оборудования.

Изменения направлены на то, чтобы привести работу учреждений в соответствие с действующим законодательством и реальными потребностями детей.

Дом ребенка №1

Коммунальное некоммерческое предприятие «Городской специализированный дом ребенка №1» перепрофилируют в Центр медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям.

В новом формате учреждение сможет оказывать медицинскую реабилитацию, паллиативную помощь, лечение и постоянное медицинское наблюдение.

Это особенно важно для детей, которым требуется кислородная поддержка, специальное питание и круглосуточный контроль состояния здоровья.

Дом ребенка «Солнышко»

Специализированный психоневрологический дом ребенка №3 «Солнышко» реорганизуют в Центр социальной поддержки детей и семей. Новое учреждение будет работать в сфере социальной защиты и помогать детям и семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе обеспечивать сопровождение и поддержку родителей.

По мнению городских властей, реорганизация позволит сохранить работу учреждений, улучшить условия пребывания детей, обеспечить качественное лечение, реабилитацию, питание, развитие и правовую поддержку семей.

Читайте также: Сироты без жилья из-за бюрократии: в Одессе снова «зависла» программа обеспечения квартирами