Ключевые моменты:

С 15 апреля стоимость проезда на маршруте №25 «Черноморск – Одесса» увеличится с 50 до 65 грн.

Изменения коснутся и маршрута №20 Черноморск – Великодолинское, где цена билета вырастет до 30 гривен.

Основными причинами подорожания названы рост цен на топливо и техническое обслуживание транспорта.

Жителям Черноморска придется пересмотреть свои расходы на дорогу. Уже с ближайшей среды, 15 апреля, в пригородном транспорте начнут действовать новые тарифы.

Об этом сообщает Черноморская информационная служба.

Самое заметное повышение коснется наиболее востребованного направления – автобусного маршрута №25, соединяющего Черноморск с Одессой. Теперь за одну поездку пассажирам придется заплатить 65 гривен вместо привычных 50 гривен.

Помимо «одесского» направления, вырастут цены и на пригородное сообщение в пределах района. В частности, на маршруте №20, курсирующем между Черноморском и Великодолинским, новый тариф установлен на уровне 30 гривен.

Представители компаний-перевозчиков заявляют, что сдерживать стоимость проезда на прежнем уровне больше невозможно. По их словам, это вынужденный шаг, продиктованный общим подорожанием всех составляющих перевозок: от стоимости горюче-смазочных материалов до запчастей и регулярного технического обслуживания автобусов.

