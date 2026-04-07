Ключевые моменты:

Билет на один из самых длинных маршрутов региона теперь стоит 780 гривен.

Поездка из Рени в Измаил выросла в цене на 50 гривен.

Проезд по маршруту Одесса – Измаил пока не подорожал.

Стоимость проезда в Одесской области: новые тарифы

В Одесской области началось повышение стоимости автобусных билетов, что напрямую связано с резким ростом стоимости топлива. Изменения уже вступили в силу на маршрутах, связывающих южные города с Одессой, сообщает профильное издание «Пасажирський транспорт».

Наиболее ощутимо подорожание отразилось на маршруте Рени – Одесса, протяженность которого составляет около 280 км: цена билета подскочила сразу на 180 гривен (с 600 до 780).

Также изменился тариф на коротком плече между Рени и Измаилом — теперь пассажирам нужно заплатить 200 гривен вместо 150.

Несмотря на общую тенденцию, перевозчики на направлении Одесса – Измаил (дистанция около 220 км) пока удерживают старую цену в размере 500 гривен, согласно данным сервисов продажи билетов. Однако дальнейшая ситуация на рынке пассажирских перевозок будет зависеть от стабильности цен на горюче-смазочные материалы.

Отметим, цены на топливо на украинских АЗС во вторник, 7 апреля, продолжили рост. Средняя стоимость дизельного топлива на АЗС выросла на 42 копейки, достигнув 90,12 грн/л. Стоимость обычного и премиального бензина марки А-95, в среднем, выросла на 13 и 15 копеек – до 73,07 и 76,94 гривни за литр соответственно.

